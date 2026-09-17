Μπουένο: «Δεν έχουμε λάβει τίποτα από το NBA για πιθανή συνεργασία»

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ξεκαθάρισε πως το NBA δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση για πιθανή συνεργασία, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ.

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, μέσω email προς το «The Athletic» απέστειλε ενημέρωση σχετικά με το στάδιο επικοινωνίας στο οποίο βρίσκεται η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλογική διοργάνωση με το NBA.

Aφορμή υπήρξαν οι δηλώσεις του κομισάριου του NBA, Άνταμ Σίλβερ, που προ ολίγων ημερών έκανε λόγο για συζητήσεις με τη EuroLeague για μια πιθανή συγχώνευση ή για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού. Ωστόσο ο Μπουένο στην ενημέρωσή του ξεκαθάρισε πως το NBA δεν έχει καταθέσει κάποια πρόταση.

«Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει τίποτα από το NBA σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή συνεργασία ή σύμπραξη», ανέφερε ο Μπουένο στο email. «Επίσης, έχουμε υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA), επομένως δεν θα σχολιάσουμε τίποτα σε περίπτωση που ανταλλάξουμε έγγραφα, μέχρι να αποφασίσουμε από κοινού ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε.

Εάν προκύψει από το NBA κάποια προσφορά ή συγκεκριμένη πρόταση, θα την αξιολογήσουμε προσεκτικά και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα την παρουσιάσουμε στους ιδιοκτήτες των ομάδων μας. Σε ευρύτερο πλαίσιο, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA ή με οποιονδήποτε άλλο σχετικό οργανισμό μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της EuroLeague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Η πόρτα είναι ανοιχτή και από τις δύο λίγκες για κάποιου είδους συνεργασία, χαρακτηρίζοντας «υποχρεωτική» μία τέτοια κίνηση, με το NBA Europe να ανοίγει αυλαία τη σεζόν 2027-28. Ο Μπουένο ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία μέχρι την οποία θα πρέπει NBA και EuroLeague να έχουν καταλήξει σε συμφωνία και τόνισε ότι μια συμφωνία αυτού του μεγέθους δεν μπορεί να γίνει βιαστικά.

«Έχουμε δηλώσει και οι δύο δημόσια ότι πιστεύουμε πως η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθεί το μπάσκετ στην Ευρώπη», ανέφερε ο Μπουένο, «και θεωρώ ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση πως το ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοσύστημα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία μέσα από τη συνεργασία και όχι μέσα από τον κατακερματισμό της αγοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από την είσοδο του NBA στην Ευρώπη και η ίδια η EuroLeague έχει επίσης ξεκινήσει προσπάθειες προκειμένου να ανανεώσει τη δομή της και να προετοιμαστεί για το μέλλον. Μεταβαίνει από ένα μοντέλο που βασίζεται σε ομάδες με άδειες συμμετοχής σε ένα μοντέλο με μόνιμα franchises, ενώ παράλληλα, σκοπεύει να επεκταθεί στις 24 ομάδες. Ο Μπουένο ανέφερε ότι η λίγκα σκοπεύει να αναπτυχθεί από την επόμενη σεζόν. Όπως είπε, η EuroLeague έχει δεχθεί ενδιαφέρον από υποψήφιες νέες ομάδες, με δεσμευτικές προσφορές συνολικής αξίας περίπου 918,2 εκατομμυρίων δολαρίων (800 εκατομμύρια ευρώ). Οι συγκεκριμένες προσφορές θα παρουσιαστούν στους ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague στις 6 Οκτωβρίου, χωρίς κάτι τέτοιο να επηρεάζει τις συζητήσεις με το NBA.

«Προς το παρόν, το πλάνο μας για τα franchises και την επέκταση προχωρά παράλληλα με τον διάλογο που έχουμε με το NBA», δήλωσε. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν τα δικά μας σχέδια με μια πιθανή συνεργασία. Αλλά, και πάλι, θα έλεγα: “Γιατί όχι;”. Εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούμε, θα πρέπει πάντοτε να είμαστε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε τι είναι εφικτό», ολοκλήρωσε.