Σίλβερ: «Κάνουμε συζητήσεις με τη EuroLeague»

Ο Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε στις συζητήσεις του NBA με την πλευρά της EuroLeague.

Από τα πιο «καυτά» μπασκετικά θέματα, είναι η προσπάθεια του NBA να επεκταθεί στην Ευρώπη. Τη Δευτέρα (15/09), ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, παραχώρησε συνέντευξη τύπου και ένα από τα πράγματα που συζήτησε, έχει να κάνει με τη EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Σίλβερ είπε ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην επικοινωνία του NBA με την Ευρωλίγκα και πως μέσα στις επόμενες βδομάδες, θα υπάρχουν εξελίξεις.

Ο Σίλβερ είπε

«Είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε προόδους και συζητήσεις με την EuroLeague· θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Ανάλογα με το πού θα βρισκόμαστε σε σχέση με τη EuroLeague, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εισαγάγουμε ανταγωνισμό στην αγορά από το επόμενο καλοκαίρι».