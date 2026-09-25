Σερβία – Ελλάδα 1-2: Τα highlights της τεράστιας νίκης της Εθνικής

Γιώργος Σακελλαρίου
Σερβία – Ελλάδα 1-2: Τα highlights της τεράστιας νίκης της Εθνικής

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Με γκολ του Δουβίκα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η Εθνική αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ επικράτησε με 2-1 της Σερβίας ξεκινώντας ιδανικά την φετινή της πορεία στο Nations League.

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες με αποκορύφωμα το δοκάρι του Καρέτσα; Η Εθνική ομάδα με γκολ των Τζόλη στο 74' και Δουβίκα στο 90+5' κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας της Σερβίας με 2-1 στην 1η αγωνιστική του Nations League.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 3 γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα στο «Μαρακανά» με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παίρνει ένα τεράστιο τρίποντο στην προσπάθειά της να μείνει στην 1η κατηγορία.

@Photo credits: INTIME
     

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