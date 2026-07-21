Χεζόνια: «Τότε σκεφτόμουν ότι θα αποφασίζω πότε θα παίζω και πότε όχι»

Ο Μάριο Χεζόνια μίλησε για την απόφασή του να μην παίξει με την Κροατία το 2017, αλλά και τον τρόπο σκέψης που είχε όταν πρωτοπήγε στο NBA.

Το «σίριαλ» ανάμεσα σε Μάριο Χεζόνια και Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε, μιας και ο Κροάτης σταρ, αποφάσισε να επιστρέψει στο NBA. Μία απόφαση που δεν ήταν δύσκολο για τον ίδιο, μιας και είχε αποκαλύψει την επιθυμία του να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Χεζόνια, είχε μιλήσει στο podcast «Karijera u retrovizoru», προτού αποφασίσει αν θα μείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ίδιο να αναφέρεται στην απόφαση του να μην παίξει στο EuroBasket 2017, αλλά και στο πως ένιωθε, όταν πρωτοπήγε στο NBA.

Όσα είπε ο Χεζόνια

Για το EuroBasket 2017: «Ήταν πόλεμος. Ξέρεις ποιος κέρδισε σε αυτόν τον πόλεμο; Κανείς. Και ποιος έχασε; Εγώ και η εθνική ομάδα. Είχα τραυματιστεί προς το τέλος της τελευταίας μου σεζόν στην Μπαρτσελόνα. Είχα σοβαρό πρόβλημα στον χόνδρο και για τέσσερις εβδομάδες έκανα ενέσεις, ενώ ακολούθησε αποκατάσταση. Ο Άτσο Πέτροβιτς με κάλεσε και του εξήγησα τα πάντα. Η επικοινωνία μας ήταν άψογη και το κατάλαβε.

Τότε σκεφτόμουν πως είμαι ο Μάριο Χεζόνια και εγώ θα αποφασίζω πότε θα παίζω και πότε όχι. Ακούγεται καταστροφικό, αλλά έτσι ήταν. Σήμερα ξέρω ότι ήταν αντιεπαγγελματικό και ότι έπρεπε να εξηγήσω καλύτερα την απουσία μου».

Για το NBA: «Στο μυαλό μου ήμουν το Νο.1 του Draft. Δεν πήγα στο Ορλάντο πιστεύοντας ότι η ομάδα ήταν δική μου, αλλά ταυτόχρονα δεν σεβόμουν κανέναν. Κέρδιζα στις προπονήσεις τους παίκτες της πρώτης πεντάδας και επειδή τα αποτελέσματα ήταν άσχημα, όλη η κατάσταση εξελίχθηκε αρνητικά».