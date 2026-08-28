Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBAer, Ντέιμιαν Τζόουνς, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Σε μία ακόμη μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» που θέλει να επιστρέψει στις κατακτήσεις τίτλων, ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του NBA, Ντέιμιαν Τζόουνς.

Ο Τζόουνς που έχει κατακτήσει δύο φορές το NBA με τη φανέλα των Γουόριορς, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ και «θωρακίζει» την ισπανική ομάδα κάτω από τη ρακέτα.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ντέιμιαν Τζόουνς ήρθαν σε συμφωνία, με τον σέντερ να γίνεται παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027.

Δις πρωταθλητής του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, το 2017 και το 2018, ο Τζόουνς διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, έχοντας αγωνιστεί σε 293 παιχνίδια του NBA με τις φανέλες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ατλάντα Χοκς, Σακραμέντο Κινγκς, Φίνιξ Σανς, Λος Άντζελες Λέικερς, Γιούτα Τζαζ και Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Ντέιμιαν Τζόουνς έρχεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από τους Βακέρος ντε Μπαγιαμόν, με τους οποίους μόλις κατέκτησε το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο».