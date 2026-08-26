Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρχιο Γιουλ, που πλησιάζει τα 39 του χρόνια και θα αγωνιστεί για 20η σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης εξηγεί τη φιλοσοφία του για τη νέα χρονιά.

Το παράδειγμα για τους νέους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να αποτελέσει ο Σέρχιο Γιουλ στην 20η σεζόν που θα φοράει τη φανέλα της «βασίλισσας» στα παρκέ της Euroleague και της Liga Endesa και στις υπόλοιπες διοργανώσεις.

«Το συναίσθημα είναι πολύ καλό, όλοι έχουν έρθει σε φόρμα και αυτές είναι δύσκολες εβδομάδες προετοιμασίας, αυτό έρχεται τώρα και είμαι χαρούμενος που ξεκινάω μια ακόμη σεζόν», δήλωσε ο 39χρονος γκαρντ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι στόχοι της ομάδας είναι «να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στους τελικούς κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε. Αυτός είναι ο συνολικός και βραχυπρόθεσμος στόχος, να προσαρμοστούμε όλοι στους νέους παίκτες και εκείνοι σε αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης».

Όσον αφορά τον νέο προπονητή της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, υπογράμμισε: «Έχει ένα πολύ δυναμικό στυλ παιχνιδιού, με επιθετική άμυνα, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι καλό για τους παίκτες που έχουμε και για την ομάδα».

Ο Σέρχιο Γιουλ αντιμετωπίζει την 20η σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης και προτιμά «να μην κοιτάζει πίσω» και «να σκέφτεται» ότι είναι η πρώτη, οπότε θα «προσπαθήσει» να παίξει στο 100% για να «εμπνεύσει» τους νέους παίκτες, όπως ακριβώς έκαναν μαζί του ο Φελίπε Ρέγιες και ο Ρούντι Φερνάντεθ.

«Το να υπερασπίζεσαι αυτή τη φανέλα σημαίνει ότι δεν τα παρατάς ποτέ σε έναν αγώνα, πάντα παλεύεις μέχρι το τέλος και επιδεικνύεις χαρακτήρα και πάθος για να υπερασπίζεσαι αυτό το σήμα κάθε μέρα», τόνισε ο Σέρχιο Γιουλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Πέδρο Μαρτίνεθ θα παίξει το πρώτο της φιλικό προετοιμασίας εναντίον της Ρίο Μπρεογκάν στην Ποντεβέδρα το επόμενο Σάββατο και θα κάνει το ντεμπούτο της στη Liga Endesa στις 27 Σεπτεμβρίου εναντίον της Μάλαγα στη Movistar Arena.