Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε την Μπρεογκάν σε φιλικό παιχνίδι και γνώρισε την ήττα με 110-102.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να ξεκινήσει με ένα θετικό αποτέλεσμα τα φιλικά προετοιμασίας. Αντιμετώπισε την Μπρεογκάν και γνώρισε την ήττα με 110-102, σε ένα παιχνίδι που ο Πέντρο Μαρτίνεθ δεν είχε στη διάθεσή του τους Καμπάτσο, Ντεκ, Φελίζ, Πραντίγια, Σούλγκα, Γιάντουνεν και Λουαού-Καμπαρό.

Στα ευχάριστα νέα για τη «βασίλισσα» ήταν η επιστροφή του Έντι Ταβάρες, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε στο γόνατο. Ο πολύπειρος σέντερ, είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 18 λεπτά συμμετοχής. Οι άλλοι δύο που ξεχώρισαν για τη Ρεάλ, ήταν οι Γκάμπριελ Πρόσιντα (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Τεό Μαλεντόν (15 πόντοι, 7 ασίστ).

Για την Μπρεογκάν, ξεχώρισε ο Βίκτορ Αρτεάγκα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.