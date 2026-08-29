Ρεάλ Μαδρίτης: Φιλική ήττα από την Μπρεογκάν
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να ξεκινήσει με ένα θετικό αποτέλεσμα τα φιλικά προετοιμασίας. Αντιμετώπισε την Μπρεογκάν και γνώρισε την ήττα με 110-102, σε ένα παιχνίδι που ο Πέντρο Μαρτίνεθ δεν είχε στη διάθεσή του τους Καμπάτσο, Ντεκ, Φελίζ, Πραντίγια, Σούλγκα, Γιάντουνεν και Λουαού-Καμπαρό.
Στα ευχάριστα νέα για τη «βασίλισσα» ήταν η επιστροφή του Έντι Ταβάρες, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε στο γόνατο. Ο πολύπειρος σέντερ, είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 18 λεπτά συμμετοχής. Οι άλλοι δύο που ξεχώρισαν για τη Ρεάλ, ήταν οι Γκάμπριελ Πρόσιντα (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Τεό Μαλεντόν (15 πόντοι, 7 ασίστ).
Για την Μπρεογκάν, ξεχώρισε ο Βίκτορ Αρτεάγκα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.
🏁 FP: @CBBreogan 110 - 102 @RMBaloncesto pic.twitter.com/t0ozoorNr8— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.