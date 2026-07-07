Μπιμπέροβιτς: Αποχαιρέτησε τη Φενέρ και πάει στο NBA με 6 εκατομμύρια
Το όνομα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν «καυτό» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όλα δείχνουν ότι θα γίνει κάτοικος των ΗΠΑ. Ο σταρ της Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, θα φορέσει όπως όλα δείχνουν τη φανέλα των Μάβερικς.
Με βάση το ρεπορτάζ του Αμερικανού, ο Μπιμπέροβιτς είχε προθεσμία μέχρι σήμερα να αποφασίσει για την επόμενη μέρα στην καριέρα του. Ο 25χρονος ενημέρωσε τη Φενέρ ότι θα αποχωρήσει και έτσι θα πάει στο Ντάλας να αγωνιστεί.
Με βάση το tweet του Στάιν, ο Μπιμπέροβιτς θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και οι συνολικές του απολαβές θα είναι 6 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα πάρει 2 εκατ. ευρώ, που είναι το buy out.
Biberović faced a deadline of today to notify Fenerbahçe if he was indeed heading to the NBA and committing to a $2 million buyout or staying with the Turkish club next season.— Marc Stein (@TheSteinLine) July 7, 2026
League rules stipulate that the Mavericks can only contribute a maximum of $900,000 to the buyout. https://t.co/ZdMTox7nZU
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