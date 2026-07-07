Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και τους Ντάλας Μάβερικς.

Το όνομα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν «καυτό» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όλα δείχνουν ότι θα γίνει κάτοικος των ΗΠΑ. Ο σταρ της Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, θα φορέσει όπως όλα δείχνουν τη φανέλα των Μάβερικς.

Με βάση το ρεπορτάζ του Αμερικανού, ο Μπιμπέροβιτς είχε προθεσμία μέχρι σήμερα να αποφασίσει για την επόμενη μέρα στην καριέρα του. Ο 25χρονος ενημέρωσε τη Φενέρ ότι θα αποχωρήσει και έτσι θα πάει στο Ντάλας να αγωνιστεί.

Με βάση το tweet του Στάιν, ο Μπιμπέροβιτς θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και οι συνολικές του απολαβές θα είναι 6 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα πάρει 2 εκατ. ευρώ, που είναι το buy out.