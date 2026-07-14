Οι Μάβερικς επικράτησαν των Γκρίζλις στο Summer League του NBA, με 96-88, με τον Τζον Πουλακίδα να μένει στα... χαμηλά.

Την πρώτη τους νίκη πέτυχαν οι Μάβερικς στο Summer League του NBA, αφού μετά την ήττα από τους Λέικερς, επικράτησαν των Γκρίζλις με 96-88.

Ο Τζον Πουλακίδας έμεινε στα.... χαμηλά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 23:42 λεπτά συμμετοχής. Από πλευράς νικητών, ξεχώρισε μεταξύ άλλων ο Σέρχιο Ντελαρέα, ο οποίος, σκόραρε 16 πόντους, ενώ μοίρασε και 12 ασίστ.

Θυμίζουμε, πως ο Πουλακίδας είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και η ομάδα πάντα έχει ανοιχτά τα μάτια της για έναν παίκτη που έχει ελληνικές ρίζες, θα μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο και έχει τα προσόντα για να ανταπεξέλθει στη EuroLeague.