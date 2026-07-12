Οι Τζον Πουλακίδας και Σέρχιο Ντε Λαρέα ήταν βασικοί στην ήττα των Μάβερικς από τους Λέικερς στο Summer League του NBA.

Το Summer League του NBA συνεχίζεται, εκεί όπου πολλοί νεαροί παίκτες έχουν την ευκαιρία να δείξουν ότι αξίζουν μία θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου τη νέα σεζόν. Οι Μάβερικς έχουν στο ρόστερ τους τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, Τζον Πουλακίδα, αλλά και τον μέχρι πρότινος παίκτη της Βαλένθια, Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Οι δυο τους, ήταν βασικοί στην αναμέτρηση κόντρα στους Λέικερς (12/07), με την ομάδα του Λος Άντζελες να επικρατεί με 91-70. Ο Πουλακίδας, που έπαιξε και στη regular season του NBA την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, είχε 5 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά.

Ο Ντε Λαρέα από την άλλη, που έπαιξε για δεύτερη φορά στο Summer League, είχε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 28 λεπτά συμμετοχής.