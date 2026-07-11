Φενέρ σε Μάβερικς για Μπιμπέροβιτς: «Να τον προσέχετε»
Η Φενέρ είχε κάνει γνωστό το τέλος της συνεργασίας της με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Απέμενε μόνο η ανακοίνωση για το επόμενο βήμα της καριέρας του στους Μάβερικς και αυτή ήρθε από το Ντάλας, το Σάββατο 11/7.
Ο σουτέρ που εντυπωσίασε την σεζόν που πέρασε στη Εuroleague, ενώ με δικό του μεγάλο σουτ η ομάδα του Σάρας κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας, σύμφωνα με τον Μάρκ Στάιν υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας και οι συνολικές του απολαβές θα είναι 6 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα του θα πάρει 2 εκατ. ευρώ, που είναι το buy out.
Πάντως η Φενέρ με ένα όμορφο μήνυμα έδειξε στους Μάβερικς πως θέλει να τον προσέξουν. «Να τον προσέχετε παιδιά. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη νέα σεζόν», έγραψαν στα social media.
Take good care of him, guys…— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 11, 2026
Wishing you all the best for the new season. @dallasmavs https://t.co/i9xqquiAgb
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