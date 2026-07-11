Φενέρ σε Μάβερικς για Μπιμπέροβιτς: «Να τον προσέχετε»

Η Φενέρ έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους Μάβερικς για τον Μπιμπέροβιτς.

Η Φενέρ είχε κάνει γνωστό το τέλος της συνεργασίας της με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Απέμενε μόνο η ανακοίνωση για το επόμενο βήμα της καριέρας του στους Μάβερικς και αυτή ήρθε από το Ντάλας, το Σάββατο 11/7.

Ο σουτέρ που εντυπωσίασε την σεζόν που πέρασε στη Εuroleague, ενώ με δικό του μεγάλο σουτ η ομάδα του Σάρας κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας, σύμφωνα με τον Μάρκ Στάιν υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας και οι συνολικές του απολαβές θα είναι 6 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα του θα πάρει 2 εκατ. ευρώ, που είναι το buy out.

Πάντως η Φενέρ με ένα όμορφο μήνυμα έδειξε στους Μάβερικς πως θέλει να τον προσέξουν. «Να τον προσέχετε παιδιά. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη νέα σεζόν», έγραψαν στα social media.