Ο Άλφα Ντιάλο θα μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του στο NBA και δη στους Ντένβερ Νάγκετς υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο!

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ μπορεί να περίμενε, μπορεί να είχε φτάσει πολύ κοντά στην Ντουμπάι, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτή η αναμονή τον δικαίωσε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια, οι Ντένβερ Νάγκετς πρόσφεραν συμβόλαιο στον Άλφα Ντιάλο και τον έκαναν δικό τους για τη νέα σεζόν έναντι 1.4 εκατομμυρίου δολαρίων.

Αναμφισβήτητα τα χρήματα που θα λάβει από το NBA είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσε να κερδίσει στην Ευρώπη, δείγμα και της επιθυμίας του να βρεθεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.