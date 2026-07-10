NBA: Ενδιαφέρον των Νάγκετς για τον Ντιάλο σύμφωνα με το BasketNews
Η Ντουμπάι BC μετά την πρώτη της σεζόν στη EuroLeague, θέλει να δείξει ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ένας παίκτης που έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα των ΗΑΕ, είναι ο Άλφα Ντιάλο.
Ο 29χρονος Αμερικανός, μετά από μία ακόμα εξαιρετική σεζόν με τη Μονακό, δεν θα συνεχίσει στο Πριγκιπάτο. Η συμφωνία που έχει κάνει με την Ντουμπάι BC, συμπεριλαμβάνει NBA-out και φαίνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Σύμφωνα με το «BasketNews», οι Νάγκετς εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ντιάλο, ενώ υπάρχουν και άλλες ομάδες του NBA που ρίχνουν «ματιές» στον Αμερικανό.
Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Ντιάλο είχε μέσο όρο στη EuroLeague 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 27.5 λεπτά συμμετοχής.
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