Λέικερς: Έιτον στους Γουίζαρντς, με Βαλαντσιούνας στο πλάνο για το Λος Άντζελες
Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς καθώς αποφάσισαν να παραχωρήσουν τον ΝτιΆντρε Έιτον στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, οι Λέικερς θα λάβουν ως αντάλλαγμα τον Τζέιντεν Χάρντι, μαζί με δύο μελλοντικά pick δεύτερου γύρου των Γουίζαρντς για τα draft του 2031 και του 2032.
The Lakers will now focus on finding Walker Kessler's backup on the market -- with centers such as Andre Drummond, Jonas Valanciunas and Kevon Looney among those being considered, sources said.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2026
The Wizards took a patient approach to the start of free agency and now land a… https://t.co/3GEA9Wx7gY
Μετά την αποχώρηση του Έιτον, οι Λέικερς στρέφουν ήδη την προσοχή τους στην ενίσχυση της front line τους, με στόχο να βρουν τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Γουόκερ Κέσλερ στη ρακέτα. Στη λίστα των υποψηφίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται ο Αντρέ Ντράμοντ, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Κέβον Λούνεϊ.
Από την πλευρά τους, οι Γουίζαρντς προσέθεσαν στο ρόστερ τους έναν έμπειρο και αξιόπιστο σέντερ, ο οποίος αναμένεται να πλαισιώσει τους Άντονι Ντέιβις και Άλεξ Σαρ στη frontcourt.
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