Λέικερς: Έιτον στους Γουίζαρντς, με Βαλαντσιούνας στο πλάνο για το Λος Άντζελες

Λέικερς: Έιτον στους Γουίζαρντς, με Βαλαντσιούνας στο πλάνο για το Λος Άντζελες

Λέικερς: Έιτον στους Γουίζαρντς, με Βαλαντσιούνας στο πλάνο για το Λος Άντζελες
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Οι Λος Άντζελες Λέικερς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Έιτον στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, με αντάλλαγμα τον Τζέιντεν Χάρντι και δύο μελλοντικά picks δεύτερου γύρου, ενώ σκέφτονται τον Γιόνας Βαλαντσιούνας για τη θέση «5».

Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς καθώς αποφάσισαν να παραχωρήσουν τον ΝτιΆντρε Έιτον στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, οι Λέικερς θα λάβουν ως αντάλλαγμα τον Τζέιντεν Χάρντι, μαζί με δύο μελλοντικά pick δεύτερου γύρου των Γουίζαρντς για τα draft του 2031 και του 2032.

Μετά την αποχώρηση του Έιτον, οι Λέικερς στρέφουν ήδη την προσοχή τους στην ενίσχυση της front line τους, με στόχο να βρουν τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Γουόκερ Κέσλερ στη ρακέτα. Στη λίστα των υποψηφίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται ο Αντρέ Ντράμοντ, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Κέβον Λούνεϊ.

 

Από την πλευρά τους, οι Γουίζαρντς προσέθεσαν στο ρόστερ τους έναν έμπειρο και αξιόπιστο σέντερ, ο οποίος αναμένεται να πλαισιώσει τους Άντονι Ντέιβις και Άλεξ Σαρ στη frontcourt.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image, NBA/Getty Images
     

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