Θυμήθηκε Παναθηναϊκό ο Ραζνάτοβιτς στο μήνυμά του για Ντιαλό: «Υπήρχαν στιγμές με πόνο όπως τότε που τον αποδέσμευσαν...»

Ο Άλφα Ντιαλό θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και τους Νάγκετς, με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να γράφει ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media για τη διαδρομή του παίκτη.

Μπορεί να έφτασε κοντά στην Ντουμπάι, αλλά όπως αποδείχθηκε η αναμονή τον δικαίωσε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια, οι Ντένβερ Νάγκετς πρόσφεραν συμβόλαιο στον Άλφα Ντιάλο και τον έκαναν δικό τους για τη νέα σεζόν έναντι 1.4 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο πρώην παίκτης του Λαυρίου και του Παναθηναϊκού ανόιγει τα φτερά του για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και θέλει να αφήσει το αποτύπωμα του στη λίγκα. Ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όλη τη διαδρομή του μέχρι να φτάσει μέχρι εδώ, ανεβάζοντας ένα συγκινητικό μήνυμα.

Mάλιστα αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό: «Υπήρξαν επώδυνες στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Παναθηναϊκού να λύσει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει μαζί του το 2021».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε

Κάθε ταξίδι έχει μια αρχή.

Το δικό μας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ο φίλος μου Πάνος Καπάζογλου βρήκε στον Άλφα Ντιάλο την πρώτη του ευκαιρία στο εξωτερικό, με τη φανέλα του Λαυρίου στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε το ιδανικό πρώτο βήμα για έναν νεαρό παίκτη που κυνηγούσε το όνειρό του στην Ευρώπη.

Η διαδρομή δεν ήταν ποτέ εύκολη.

Υπήρξαν επώδυνες στιγμές, όπως η απόφαση του Παναθηναϊκού να λύσει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει μαζί του το 2021. Υπήρξαν αμφιβολίες, αναποδιές και προκλήσεις που θα μπορούσαν να είχαν λυγίσει πολλούς άλλους.

Όμως υπήρξαν και αξέχαστες κορυφαίες στιγμές: συμμετοχές σε Final Four της EuroLeague, τίτλοι στη Γαλλία και η τιμητική διάκριση του αμυντικού της Χρονιάς στη EuroLeague.

Και σήμερα, αυτή η ιστορία έχει το τέλος που όλοι ελπίζαμε.

Έπειτα από έξι χρόνια σκληρής δουλειάς, θυσιών και ακλόνητης πίστης, ο Άλφα πέτυχε το όνειρό του να γίνει παίκτης του NBA. Την επόμενη σεζόν, θα φορά με περηφάνια τη φανέλα των Νάγκετς .

Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια πόσο χαρούμενος και περήφανος νιώθω. Το να βλέπεις κάποιον στον οποίο πίστεψες να φτάνει στο κορυφαίο επίπεδο είναι ένα συναίσθημα μοναδικό. Και η στιγμή αυτή γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή, καθώς γνωρίζω ότι το ταξίδι του στο NBA ξεκινά με μια ομάδα που μου έχει χαρίσει τόσες υπέροχες αναμνήσεις.