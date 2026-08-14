O Ράσελ Γουέστμπρουκ έβαλε τέλος σε μια μεγαλειώδη καριέρα 18 ετών στον «μαγικό κόσμο του NBA». Δείτε το εντυπωσιακό Top-10 του «Brodie».

Δυόμισι λεπτά μεγαλοπρεπούς Ράσελ Γουέστμπρουκ! Ο Mr. Triple-Double αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αποτέλεσε έναν από τους πιο εκρηκτικούς γκαρντ της γενιάς του και προσέφερε άπλετο θέαμα στους λάτρεις της... σπυριάρας. Εννέα φορές All-Star, πρώτος σε Triple-Double με 209 συνολικά εκ των οποίων τα 11 συνεχόμενα και πολλές μαγικές στιγμές με τις ομάδες που αγωνίστηκε. Τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του αγωνίστηκε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους έφτασε στους τελικούς του NBA, τη σεζόν 2011-2012, όπου ηττήθηκε από τους Μαϊάμι Χιτ του Big-3 (Λεμπρόν, Ουέιντ, Μπος).

Φόρεσε επίσης τη φανέλα των Ρόκετς, Κινγκς, Λέικερς, Κλίπερς, Ουίζαρντς και Νάγκετς και τώρα είναι υποψήφιος για να ενταχθεί στο περιβόητο Hall of Fame, στην τάξη του 2029.

Ο «Brodie» δεν κατόρθωσε να κερδίσει ποτέ το δαχτυλίδι αλλά χάρισε στο μπασκετικό κοινό ανεπανάληπτες στιγμές και κυριάρχησε στο prime του. Αναδείχθηκε MVP της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη την αγωνιστική σεζόν 2016-17.