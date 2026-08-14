Γκασόλ για Γουέστμπρουκ: «Συγχαρητήρια Ράσελ, κάποιες καριέρες δεν χρειάζονται λόγια»

Ο Πάου Γκασόλ αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Ράσελ Γουέστμπρουκ μέσω μιας αποθεωτικής ανάρτησης στο X για τον Mr. Triple-Double.

O εμβληματικός Ισπανός Πάου Γκασόλ είπε το δικό του «αντίο» στον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση έπειτα από 18 σεζόν στο NBA.

O Γουέστμπρουκ άφησε το δικό του στίγμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όντας ένας από τους πιο εκρηκτικούς και θεαματικούς γκαρντ στην ιστορία του αθλήματος. Πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ έπλεξαν το εγκώμιο του 38χρονου σταρ και ένας εξ' αυτών ήταν και ο Πάου Γκασόλ, ο οποίος έγραψε τη δική του θρυλική πορεία στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο πρώην παίκτης των Λέικερς, μεταξύ άλλων, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον «Brodie» και έγραψε: «Κάποιες καριέρες δεν χρειάζονται λόγια. Συγχαρητήρια, Ράσελ».