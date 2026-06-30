Ελεύθερος έμεινε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. H Euroleague... παραμονεύει, το Ντένβερ προσφέρει το ιδανικό «καταφύγιο» για να συμπληρώσει τη 10ετία και να κλειδώσει τη... χρυσή σύνταξη.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι πλέον free agent. Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν (μετατέθηκε από κοινού για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου) να μην ενεργοποιήσουν την team option των 16 εκατομμυρίων δολαρίων που υπήρχε στο συμβόλαιό του, με αποτέλεσμα ο 33χρονος Σέρβος να αποκτήσει την ελευθερία να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, είτε στο NBA είτε στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή η ομάδα του Τάιρον Λου άφηνε ελεύθερο και τον Νικολά Μπατούμ για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Έτσι άνοιξε ξανά η κουβέντα γύρω από το όνομά του Σέρβου γκαρντ και, φυσικά, μαζί και τα σενάρια περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού. Ο «Μπόγκι» γνωρίζει άριστα το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague από τη θητεία του σε Παρτίζαν και Φενέρμπαχτσε υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη, γιατί αυτή τη στιγμή ο Μπογκντάνοβιτς δεν έχει ως πρώτη σκέψη την επιστροφή του στην EuroLeague, αλλά την παραμονή του στον «μαγικό κόσμο» για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Το περίφημο συνταξιοδοτικό πλάνο του ΝΒΑ που απαιτεί να συμπλήρωθεί 10ετία στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά: Πόσο θα περιμένει το NBA;

Από τη στιγμή που το ποσό των 16 εκατομμυρίων δεν υφίσταται πλέον στον ορίζοντα (αν υπογράψει κάπου αλλού στο ΝΒΑ θεωρείται δεδομένο ότι θα λάβει λιγότερα χρήματα από τα 16 που προβλεπόταν στη συμφωνία του με τους Κλίπερς), ο Μπογκντάνοβιτς βρίσκεται και επίσημα στη λίστα της Free Agency.

30 Ιουνίου: Ανοίγει επίσημα το παράθυρο των διαπραγματεύσεων. Οι ομάδες μπορούν να προσεγγίσουν τον Σέρβο γκαρντ και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ήδη, οι Ντένβερ Νάγκετς εμφανίζονται ιδιαίτερα ζεστοί, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα πανίσχυρο «Serbian duo» ενώνοντας τον Μπογκντάνοβιτς με τον ηγέτη τους, Νίκολα Γιόκιτς. Εξυπακούεται ότι ο ρόλος του συμπατριώτη του είναι κομβικός στο συγκεκριμένο σενάριο.

1-6 Ιουλίου (Moratorium Period): Πρόκειται για το καθιερωμένο διάστημα «παγώματος» των υπογραφών. Σε αυτές τις μέρες, τα προφορικά deals που επιτυγχάνονται θεωρούνται απλά συμφωνίες, δεν δεσμεύουν νομικά καμία πλευρά και δεν προσμετρώνται στο salary cap των ομάδων. Κατά τη διάρκεια του moratorium επιτρέπονται μόνο ελάχιστες συγκεκριμένες κινήσεις, όπως η υπογραφή rookie συμβολαίων πρώτου γύρου, Two-Way συμβόλαια ή συμφωνίες με το μίνιμουμ των αποδοχών για μία ή δύο σεζόν χωρίς κανένα bonus.

6 Ιουλίου: Η μέρα της αλήθειας. Το Moratorium λήγει και οι ομάδες μπορούν πλέον να υπογράψουν επίσημα και με τη βούλα τα δεσμευτικά συμβόλαια με τους free agents.

Ο Μπογκντάνοβιτς, ως free agent, δεν δεσμεύεται από περιορισμούς (δεν είναι restricted ώστε να μπορεί η παλιά του ομάδα να ματσαρει την προσφορά), που σημαίνει ότι μπορεί αν θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να βρει το συμβόλαιο που ψάχνει στις ΗΠΑ, πριν στρέψει το βλέμμα του στις προτάσεις από την Ευρώπη.

Το «χρυσό» πλάνο της 10ετίας: Η σύνταξη του NBA που αλλάζει τα δεδομένα

Η επιθυμία του Μπογκντάνοβιτς να παραμείνει στο NBA δεν έχει απλά αγωνιστική διάσταση. Ο Σέρβος βρίσκεται μπροστά στην έναρξη της δέκατης σεζόν του στη λίγκα, ένα ορόσημο που αλλάζει σημαντικά το πακέτο παροχών που συνοδεύει έναν βετεράνο παίκτη μετά το τέλος της καριέρας του. Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και οι παροχές της Ένωσης Παικτών (NBPA) με τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας (credited service) θεωρούνται το κορυφαίο και πιο ισχυρό πακέτο παροχών σε ολόκληρο τον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό. Αν ο Μπογκντάνοβιτς κλείσει τη 10ετία, ξεκλειδώνει την ανώτατη βαθμίδα προνομίων.

Όλο αυτό μεταφράζεται σε πλήρη ιατρική, νοσοκομειακή, οδοντιατρική, οφθαλμιατρική και φαρμακευτική κάλυψη για τον ίδιο, τη σύζυγο και τα παιδιά του, για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι παίκτες με 10+ χρόνια υπηρεσίας εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή σύνταξη, η οποία μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 215.000 με 255.000 δολάρια ετησίως. Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τον μέσο μισθό, ενώ ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να ξεκινήσει να την εισπράττει με μειωμένο ποσό ήδη από τα 45 του, ή να περιμένει τα 62 για το μέγιστο ποσό.

Να σημειωθεί ότι ένας παίκτης πιστώνεται ένα πλήρες έτος υπηρεσίας στο NBA αρκεί να βρίσκεται εγγεγραμμένος στη λίστα των ενεργών (Active) ή ανενεργών (Inactive) παικτών μιας ομάδας για τουλάχιστον ΜΙΑ (1) ημέρα κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Τι σημαίνει πρακτικά

Αρκεί ένα και μόνο συμβόλαιο: Αν ο Μπογκντάνοβιτς υπογράψει ένα standard συμβόλαιο (ακόμα και μη εγγυημένο, ή το μίνιμουμ του βετεράνου) με οποιαδήποτε ομάδα και βρίσκεται στο ρόστερ της την ημέρα που ξεκινάει η κανονική περίοδος, έχει αυτόματα εξασφαλίσει τον 10ο χρόνο.

Ακόμα κι αν κοπεί ή γίνει ανταλλαγή : Αν μια ομάδα τον υπογράψει, τον κρατήσει στο ρόστερ για μερικές ημέρες και μετά τον αφήσει ελεύθερο (waive) ή τον κάνει ανταλλαγή, ο χρόνος του δεν χάνεται. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του σε επίσημο ρόστερ της regular season έστω και για 24 ώρες, το «ένσημο» της χρονιάς έχει κολλήσει κανονικά.

Τι γίνεται με τα 10ήμερα συμβόλαια (10-day contracts); Εδώ υπάρχει μια μικρή παγίδα. Ο κανονισμός λέει πως αν κάποιος παίκτης βρίσκεται στο ρόστερ αποκλειστικά και μόνο με 10ήμερα συμβόλαια, υπάρχει ένα χρονικό όριο (συνήθως μέχρι τις αρχές Φλεβάρη) που πρέπει να ξεπεράσει για να πάρει την πίστωση του έτους. Ωστόσο, για έναν παίκτη του επιπέδου και της εμπειρίας του Μπογκντάνοβιτς, η εύρεση ενός κανονικού μονοετούς συμβολαίου (έστω και με το μίνιμουμ) είναι το πιο πιθανό σενάριο.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς βρίσκεται σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Η Ευρώπη τον περιμένει με ανοιχτές... αγκάλες δημιουργώντας του ένα περιβάλλον όπου θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Όμως, με το Ντένβερ να καραδοκεί και το ελκυστικό πακέτο της 10ετούς σύνταξης του ΝΒΑ να απέχει μόλις μία σεζόν, ο Σέρβος αναμένεται να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα της Free Agency και για αυτό τον λόγο, ακόμα και το οικονομικό σκέλος να περάσει σε δεύτερη μοίρα στις σκέψεις του.