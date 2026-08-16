Σε δηλώσεις που εγείρουν συζήτηση προχώρησε ο Κέβιν Ντουράντ, που εξήγησε πως το βραβείο του MVP έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το πρωτάθλημα του NBA.

Σε μια «unpopular opinion» προχώρησε ο Κέβιν Ντουράντ! Ο αστέρας του NBA θεωρεί πως η ανάδειξη κάποιου σε MVP είναι πιο πολύτιμο γεγονός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού εμπεριέχει περισσότερο την ατομική δεξιότητα, ενώ το πρωτάθλημα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Μιλώντας στο podcast «Unguarded», ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς εξήγησε πως όλοι οι παίκτες θα ήθελαν να κερδίσουν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της λίγκας. Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως το... δαχτυλίδι είναι μια υπέροχη στιγμή, όμως επειδή πρόκειται για κάτι ομαδικό, πολλές φορές εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων και δεν είναι πάντα στον έλεγχο του παίκτη, εν αντιθέσει με το MVP.

Υπενθυμίζεται πως ο 38χρονος -πλέον- αστέρας της άλλης πλευράς του Ατλαντικού έχει κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2017, 2018) και έχει αναδειχθεί μια φορά πολυτιμότερος παίκτης της λίγκας, αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2014).