Για τον επόμενο ενάμιση χρόνο ο Κόρι Τζόσεφ θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ωστόσο τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν πριν 9 μήνες.

Ο Κόρι Τζόσεφ αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον Ολυμπιακό, για να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των «ερυθρολεύκων».

Ο 34χρονος Καναδός, είχε συμφωνήσει με τη Μονακό, ωστόσο δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι λόγω ποινής που είχε δεχτεί. Η ομάδα του Πειραιά, έκανε δικό της τον πολύπειρο γκαρντ που μετράει 953 παιχνίδια στο NBA, ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τον Απρίλη του 2025.

Το τελευταίο ματς που είχε παίξει ο Τζόσεφ, ήταν στις 30 Απριλίου του 2025, στην αναμέτρηση μεταξύ των Ορλάντο Μάτζικ κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς.

Τότε δεν είχε σκοράρει, αλλά είχε μαζέψει 2 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, στην ήττα των Μάτζικ και τον αποκλεισμό τους από τα play-off στο Game 5.

Τη σεζόν 2024-25, μέτρησε 6.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ, μ.ο ανά αγώνα.

Πλέον ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος στην περιφέρεια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να αξιοποιήσει το ρόστερ του, προκειμένου να φτάσει μέχρι την υλοποίηση των στόχων του την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.