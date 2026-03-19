Μπούενο για NBA Europe-Euroleague: «Το πιο λογικό θα ήταν μία κοινή διοργάνωση ακόμα και με συμβιβασμούς»

O Tσους Μπουένο στάθηκε στην πιθανότητα να συνεργαστεί η Euroleague με το NBA Europe.

Ο νέος CEO της EuroLeague είχε βρεθεί πριν λίγο καιρό στη Αθήνα και είδε από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσους Μπουένο παραχώρησε συνέντευξη στην Mundo Deportivo και στάθηκε μεταξύ άλλων στο NBA Europe και στο μέλλον του μπάσκετ στην Ευρώπη.

Αρχικά είπε: «Έχω άριστες σχέσεις με το NBA και αρκετά από τα στελέχη του, συμπεριλαμβανομένων των Άνταμ Σίλβερ και Μαρκ Τέιτουμ. Έχουν ανοίξει ένα “δωμάτιο δεδομένων”, ένα σύνολο εγγράφων όπου παρουσιάζουν το έργο στα αρμόδια μέρη.

Αυτό θα ολοκληρωθεί στις 26 ή 27, μετά την οποία θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στο διοικητικό τους συμβούλιο. Προς το παρόν, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να παρατηρήσουμε την αντίδραση της αγοράς στις προθέσεις τους και την αξία του έργου τους.

Συμφωνήσαμε με το NBA να περιμένουμε. Μόλις ολοκληρωθεί διαδικασία, θα συναντηθούμε. Και εκείνοι δήλωσαν πως θα χαρούν να το συζητήσουν αυτό με την EuroLeague για να βρουν κοινό έδαφος και να καταλήξουν σε συμφωνία».

Στη συνέχεια τόνισε: «Υπάρχουν δύο σενάρια. Το NBA συγκεντρώνει τα χρήματα και στοχεύει σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως λένε ή όπως αναφέρθηκε στον Τύπο. Λοιπόν, αυτά θα ήταν πολύ καλά νέα για το μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είχε ποτέ 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να επενδύσει στο οικοσύστημά του. Οπότε θα έπρεπε να καθίσουμε μαζί τους και να τους πούμε: ‘Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία μαζί;’ Και πρέπει να είμαστε σε καλή θέση για να έχουμε έναν σωστό διάλογο, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε μαζί”.

Για το ότι αν το NBA αυξήσει τα χρήματα, δεν σημαίνει ότι θα το πράξει από μόνο του: “Όχι, φυσικά και όχι. Νομίζω ότι γνωρίζουν επίσης ότι είναι πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί. Ένα από τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει το μπάσκετ είναι ότι δεν έχει αποφέρει κέρδη, και γι’ αυτό το NBA βλέπει μια ευκαιρία να το κάνει.

Το είδα αυτό όταν ήμουν στο NBA. Όταν κατακερματίζεις την αγορά, αραιώνεις την αξία, και τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να αποφέρεις κέρδη από τους οπαδούς επειδή είναι διχασμένοι, δεν βρίσκονται σε ένα μέρος. Είναι πιο δύσκολο να αποφέρεις κέρδη από συμφωνίες χορηγιών, να αποφέρεις κέρδη από τηλεοπτικές συμφωνίες επειδή όλα είναι τόσο κατακερματισμένα.

Αν το NBA κάνει πράγματα μόνο του, θεωρούμε πως θα κατακερματίσει ακόμη περισσότερο την αγορά και θα διαιρέσει την αξία. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αν μπορούμε να εργαστούμε σε ένα ενωμένο οικοσύστημα, θα γίνει πιο κερδοφόρο.

Γι’ αυτό εργαζόμαστε. Και αν το NBA δεν έρθει επειδή στο τέλος δεν συγκεντρώσει το κεφάλαιο που ήθελαν και αποφασίσουν να κάνουν μια παύση, να περιμένουν λίγο ακόμα, ως Euroleague πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο παρουσιάσαμε πριν από μιάμιση ή δύο εβδομάδες, ένα τριετές σχέδιο».

Για το πιο εφικτό σενάριο: «Αν συγκεντρώσουν τα χρήματα, το πιο λογικό θα ήταν μία κοινή διοργάνωση. Η διεξαγωγή δύο διοργανώσεων υψηλού επιπέδου θα χώριζε την αγορά και θα μείωνε το μέσο επίπεδο. Δεν θα βοηθούσε κανέναν. Το καλύτερο είναι να το κάνουμε μαζί, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές».