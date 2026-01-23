Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος υπέγραψε με τους Ερυθρόλευκους μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Κεραυνός εν αιθρία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την ομάδα του Πειραιά να ανακοινώνει την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Ο 34χρονος Καναδός αποχώρησε από την Μονακό, με την οποία είχε υπογράψει μεν συμβόλαιο, όμως λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στην ομάδα του Πριγκιπάτου, δεν αγωνίστηκε ούτε στην EuroLeague, αλλά ούτε και στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Κόρι Τζόσεφ δεν είναι τυχαίος παίκτης, καθώς πρόκειται για έναν αθλητή που έχει περάσει 16 χρόνια στο NBA, αγωνιζόμενος σε 953 παιχνίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κόρι Τζόσεφ:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο Γαλλικό πρωτάθλημα.