Ο Λούκα Ντόνσιτς δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε και κάθε φορά στάζει...μέλι για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου πέρασε τα πρώτα του επαγγελματικά χρόνια. Θύμαται τις πρώτες του κουβέντες με τον Κόμπι Μπράιαντ στο NBA, αλλά και την ανταλλαγή του που ταρακούνησε τα νερά της λίγκας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, στη Wall Street Journal ο Σλοβένος σούπερ σταρ παραδέχτηκε ότι στο μυαλό του υπάρχει η πιθανότητα να ολοκληρώσει την καριέρα του φορώντας ξανά τα χρώματα της αγαπημένης του «Βασίλισσας», αν και αυτό είναι κάτι πολύ μακρινό ακόμα.

«Για να αγωνίζεσαι στη Ρεάλ πρέπει να είσαι πολύ καλός», τόνισε ο σταρ των Λέικερς. Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται μελλοντικά να επανενωθεί με το πρώτο του επαγγελματικό κλαμπ, απάντησε με σιγουριά: «Φυσικά, αυτοί με μεγάλωσαν».

Ένα τέτοιο σενάριο ίσως να μην είναι τόσο απίθανο, δεδομένου ότι η EuroLeague, η FIBA και το ΝΒΑ βρίσκονται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκής λίγκας του ΝΒΑ τα επόμενα χρόνια.

Ο ταλαντούχος 19χρονος τότε Λούκα, που αναδείχθηκε MVP της EuroLeague τη σεζόν 2017-18 με τη φανέλα της Ρεάλ, είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη, εκπροσωπώντας τους Λέικερς στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ωστόσο, δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε και σε κάθε ευκαιρία προωθεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Γυρνώντας πίσω στην πρώτη του σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τη γνωριμία του με τον Κόμπι, αυτό που θυμάται είναι η καζούρα για την προφορά του, αλλά κυρίως οι πολύτιμες συμβουλές που κράτησε για τη συνέχεια της καριέρας του.

«Με κορόιδευε στη γλώσσα μου. Έτσι, έμεινα κάπως έκπληκτος. Απλώς κοίταξα και ήταν ο Κόμπι. Ήταν μια σουρεαλιστική στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι που τον συνάντησα για πρώτη φορά, πριν ξεκινήσω τη σεζόν μου στο NBA. Υπήρχε ένα πράγμα που έλεγε: "Πρόσεχε, είσαι Ευρωπαίος. Θα σε κυνηγήσουν". Είχε δίκιο».

Πέρα από την εφηβεία του και την προετοιμασία του για να συστηθεί στο ΝΒΑ, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της καριέρας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την εθνική Σλοβενίας, ο Ντόντσιτς αναφέρθηκε επίσης στην ανταλλαγή του από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς τον περασμένο Φεβρουάριο:

«Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, πώς να ενεργήσω, τι να πω. Ήταν μεγάλο σοκ. Ένιωθα ότι το Ντάλας ήταν το σπίτι μου. Είχα πολλούς φίλους εκεί. Οι οπαδοί πάντα με υποστήριζαν. Δεν ήθελα να αναστατώσω τους οπαδούς του Ντάλας. Και δεν ήθελα να αναστατώσω τους οπαδούς των Λέικερς. Σίγουρα, θα είναι πάντα περίεργο»