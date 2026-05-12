Χωρίς Ντόντσιτς στα παράθυρα η Σλοβενία: «Οι κόρες μου είναι η προτεραιότητα μου»

O Λούκα Ντόντσιτς δεν θα παίξει με τη Σλοβενία στα παράθυρα της FIBA που έρχονται το καλοκαίρι.

Με μια σημαντική απώλεια θα παραταχθεί στα παράθυρα της FIBA το καλοκαίρι η Σλοβενία. Ο Λούκα Ντόντσιτς αν και συνηθίζει να βρίσκεται πάντα κοντά στην εθνική ομάδα της χώρας του, αυτή τη φορά θα απέχει.

Ο σταρ των Λέικερς που αποκλείστηκε από τους Θάντερ στα playoffs του ΝΒΑ, εξήγησε τους λόγους της απόφασης του βάζοντας σε πρώτο πλάνο τις κόρες του.

«Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο από οτιδήποτε και πάντα θα έρχονται πρώτες στη ζωή μου. Όσο συνεχίζω να δουλεύω σκληρά για την κοινή τους επιμέλεια, έχω αναγκαστεί να πάρω μία δύσκολη απόφαση ανάμεσα στο να αγωνιστώ με την Εθνική Σλοβενίας και να είμαι με τις κόρες μου το καλοκαίρι. Δυστυχώς, μου ήταν πολύ δύσκολο να τις δω τους προηγούμενους οκτώ μήνες. Έχω δώσει τα πάντα όταν παίζω με τη Σλοβενία και είμαι απογοητευμένος που δεν θα είμαι σε θέση να παίξω για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι κόρες μου και οι ευθύνες μου ως πατέρας είναι η προτεραιότητά μου».