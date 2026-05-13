Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... σκουπίστηκε για 4η φορά στην καριέρα του, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων που έχει παίξει ποτέ μπάσκετ. Για πολλούς το Νο.2 όλων των εποχών πίσω από τον GOAT Τζόρνταν. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένα θαύμα της φύσης που μπήκε στο ΝΒΑ το 2004 και συνεχίζει να μαγεύει ακόμα και τώρα που φτάσαμε στο 2026. Έχει 4 δαχτυλίδια και θέλει περισσότερα, όχι φέτος όμως.

Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να... σκουπίσεις τον King James σε σειρά playoffs και οι φετινοί Θάντερ βάζουν άλλο ένα παράσημο στη συλλογή τους. Έγιναν η 4η ομάδα στην ιστορία που τον πετάνε εκτός με 4-0.

Για να νικήσεις τον LBJ πρέπει να έχεις κάτι ιδιαίτερο σαν ομάδα. Ελάχιστοι το είχαν στο παρελθόν!

Ποιες όμως είναι οι υπόλοιπες τρεις ομάδες που τα κατάφεραν;

Η πρώτη ομάδα που το έκανε ήταν οι Σπερς στους τελικούς του 2007 τότε που ο ΛεΜπρον ήταν στους Καβς. Το Σαν Αντόνιο είχε Ντάνκαν, Πάρκερ, Τζινόμπιλι και Μπόουεν. Χρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια και να έρθουν οι πυραυλοκίνητοι Γουόριορς στους τελικούς του 2018 για να καταφέρουν το ίδιο. Πολεμιστές με απίθανους Κάρι, Ντουράντ και Κλέι Τόμπσον στο ρόστερ, αλλά και τον Γκριν για τη... βρώμικη δουλειά.

Το 2023 ήταν η σειρά των Νάγκετς του Γιόκιτς και του Μάρεϊ. Στους τελικούς Δύσης κοντραρίστηκαν με τους Λέικερς και τους σκούπισαν με 4-0 με συνοπτικές διαδικασίες. Τέλος μεταφερόμαστε στο σήμερα και τους κυρίαρχους Θάντερ που πάνε για το back to back. Στον δεύτερο γύρο βρήκαν τον ΛεΜπρόν χωρίς Ντόντσιτς δίπλα του και πέρασαν άνετα και ωραία με 4-0. Και φέτος ήρθαν οι εντυπωσιακοί Θάντερ του ασταμάτητου Καναδού, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να πληγώσουν τον Βασιλιά.