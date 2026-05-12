Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στα σενάρια περί απόσυρσής του, τονίζοντας πως ακόμη δεν γνωρίζει τι του επιφυλάσσει το μέλλον.

«Στοπ» στη φετινή πορεία των Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης (12/5) οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που επικράτησαν με 115-110 των Λιμνανθρώπων και με 4-0 τους... σκούπισαν και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης.

Ωστόσο, οι συζητήσεις μετά το ματς είχαν να κάνουν με το μέλλον του «Βασιλιά», που ακόμη και στα 41 του χρόνια συνεχίζει να κάνει... πραγματάκια στο παρκέ.

Σε δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες και τους ρεπόρτερ, ο King James εξήγησε πως δεν γνωρίζει τι θα του φέρει το μέλλον, δεν ξέρει αν και πότε θα αποσυρθεί, όμως όταν έρθει η ώρα όλοι θα μάθουν την απόφασή του.

«Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον... Θα επιστρέψω και θα επαναπροσδιορίσω τις σκέψεις μου με την οικογένειά μου, θα μιλήσω μαζί τους, θα περάσω λίγο χρόνο μαζί τους και όταν έρθει η ώρα, θα ξέρετε τι θα αποφασίσω να κάνω».