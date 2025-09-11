Ο Λούκα Ντόντσιτς μας χάρισε μοναδικές παραστάσεις στο EuroBasket 2025 και η FIBA ανέβασε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από την φετινή διοργάνωση.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί παρελθόν από το EuroBasket 2025, με τον Σλοβένο όμως να έχει προλάβει να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές.

Μάλιστα αυτή είναι μια από τις φορές όπου οι αριθμοί λένε 100% την αλήθεια, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς μέτρησε το εντυπωσιακό νούμερο των 34,7 πόντους, 8,6 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ σε 7 αγώνες, σουτάροντας με 45,8% εντός παιδιάς, 62,1% στα δίποντα, 32,1% στα τρίποντα και 87,8% στις βολές.

Μεταξύ των κορυφαίων εμφανίσεών του, οι 42 πόντοι απέναντι στην Ιταλία, οι 39 απέναντι στη Γερμανία (με 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ), αλλά και ένα ιστορικό triple-double με 26-10-11 κόντρα στο Βέλγιο.

Η FIBA λοιπόν, με αφορμή τον αποκλεισμό της Σλοβενίας, μας παραθέτει ένα βίντεο διάρκειας 753 λεπτών, όπου παρουσιάζονται οι καλύτερες στιγμές του Λούκα Ντόντσιτς στο EuroBasket 2025:

Το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Λούκα Ντόντσιτς: