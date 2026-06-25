Στην φιέστα της Βαλένθια ο Ζαν Μοντέρο, μεγάλος σούπερ σταρ της πρωταθλήτριας Ισπανίας αποχαιρέτησε τον κόσμο και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η Βαλένθια κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας κυριαρχώντας της Μπαρτσελόνα με δυο νίκες στο Παλαού Μπλαουγκράνα και με 3-1 στη σειρά σήκωσε το τρόπαιο με τον Ζαν Μοντέρο να αποθεώνεται την Πέμπτη (25/6) στη Roig Arena που πραγματοποιήθηκε η φιέστα τίτλου.

Ο Δομινικανός γκαρντ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που του ζητούσε να μείνει στην ομάδα για να συνεχίσουν τις επιτυχίες τους, όμως εκείνος έχει πάρει την απόφαση του και ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι! Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει μαζί του.

«Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν, πάντα θα κουβαλάω τη Βαλένθια στην καρδιά μου» είπε μεταξύ άλλων ο Ζαν Μοντέρο και έδειξε ξεκάθαρα με αυτό τον τρόπο πως έχει πάρει οριστικά και αμετάκλητα την απόφαση του και οδεύει προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.