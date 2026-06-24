Ο Ζαν Μοντέρο οδήγησε τη Βαλένθια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας κόντρα στην Μπαρτσελόνα κερδίζοντας πανάξια τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) των τελικών πριν φορέσει τα «ερυθρόλευκα».

Ασταμάτητος ήταν ο Ζαν Μοντέρο όλη τη σεζόν με τη Βαλένθια, όμως με τη Μπαρτσελόνα στη σειρά των τελικών έγραψε τον καλύτερο επίλογο της παρουσίας του στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ με μυθικές εμφανίσεις!

Ο Δομινικανός γκαρντ έκανε ένα εντυπωσιακό «Last Dance» με τη Βαλένθια παρασύροντας με την αγωνιστική του παρουσία τους Καταλανούς που από ένα σημείο και πέρα έμειναν στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» για να τον απολαμβάνουν.

Στην ήττα από τη Μπαρτσελόνα στο Game 1 με 113-112 στο break των παικτών του Τσάβι Πασκουάλ είχε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στο Game 2 και τον περίπατο της Βαλένθια (102-75) είχε χαλαρά 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Πηγαίνοντας η σειρά στη Βαρκελώνη στο Game 3 και τη νίκη (88-80) της Βαλένθια ήταν μαγικός με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4/6 τρίποντα!

🏆🧡 ¡LA SUBEN JOSEP Y JAIME!



La que siempre quisiste levantar, Josep, la que soñabas cuando eras un niño en Almussafes. ¡La que todo niño de @lalqueriavbc sueña con ganar en el club de su vida!



La que un maño tan valenciano, la de Jaume, la del nervio que ruge en cada jugada.… pic.twitter.com/lPoD9g7Zbu June 24, 2026

Στο Game 4 το βράδυ της Τετάρτης όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την ανάδειξη του σε πολυτιμότερο παίκτη ήταν για μια ακόμη φορά σπουδαίος με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Ζαν Μοντέρο έχει καθηλώσει όλη την Ευρώπη με τις εμφανίσεις του και είναι λογικό στον Ολυμπιακό να ανυπομονούν να τον δουν να φοράει τα «ερυθρόλευκα».

Τα απίστευτα κατορθώματα του Ζαν Μοντέρο στους τελικούς:

Game 1: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 112-113

24 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 25 ranking

Game 2: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 102-75

19 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 24 ranking

Game 3: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 80-88

29 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 κλέψιμaτa, 3 λάθη, 33 ranking

Game 4: Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 84-108

23 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 κλεψίματα, 25 ranking.



