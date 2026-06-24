Ο εκπληκτικός Μοντέρο είχε κέφια και οδήγησε την ασταμάτητη Βαλένθια στο πρωτάθλημα, μετά το break (84-108) μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα

Η φοβερή και τρομερή Βαλένθια επέστρεψε στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μαρτίνεθ έκανε δεύτερο σερί break στους τελικούς της Liga Endesa κόντρα στη Μπάρτσα και επικράτησε με 108-84, σηκώνοντας έτσι την κούπα με απίθανο Μοντέρο.

Τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα ήταν το 2017 (τότε με MVP Ντούμπλιεβιτς), αλλά πλέον γιορτάζει και πάλι.

Ο Μοντέρο πήρε φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε τρία σερί τρίποντα και στο τέλος μέτρησε 23 πόντους με 4/8 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα για να οδηγήσει τη Βαλένθια στο πρωτάθλημα. Απίθανος ο Δομινικανός γκαρντ που έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Μπαρτσελόνα. Εξαιρετικός και ο Τέιλορ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ 19 είχε ο Μουρ.

Στον αντίποδα ο Πάντερ είχε 23 πόντους και ο Σενγκέλια σταμάτησε στους 15 πόντους για μια Μπαρτσελόνα που δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης στα δύο τελευταία ματς των τελικών.

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Το ματς

Ο Πάντερ ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς και στα πρώτα 8 λεπτά είχε 12 πόντους και 3/4 τρίποντα. Η Βαλένθια ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 35-47.

Η Μπάρτσα συνέχισε να δυσκολεύεται στο ματς, με τον Μοντέρο να φτάνει τους 11 πόντους και να γράφει το 42-59, στα μέσα τηγς τρίτης περιόδου. Ο Πάντερ με τρία σερί τρίποντα έγραψε το 55-64, βάζοντας στο ματς την ομάδα του Πασκουάλ. Ο Κι σκόραρε για το 64-79 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Βαλένθια συνέχισε να παίζει όμορφο μπάσκετ και να κάνει ότι θέλει στο ματς, γράφοντας το 76-99 στο 37'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν τον τίτλο.