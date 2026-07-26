Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: «Βαρομετρικό χαμηλό» στη EuroLeague, Χόρχλερ και Πόζογλου στη Stoiximan GBL

Βαλένθια και Παρτίζαν προχώρησαν σε στοχευμένες κινήσεις, ενώ Ηρακλής και Βίκος Ιωαννίνων ενίσχυσαν τα ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά το... ωστικό κύμα της συμφωνίας του ΛεΜπρον Τζέιμς με τους Σίξερς, κυριάρχησε το «βαρομετρικό χαμηλό» στη Euroleague, αλλά και την Stoiximan GBL.

Η σημαντικότερη εξέλιξη προήλθε από τη Βαλένθια, η οποία συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον. Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 21χρονου σούτινγκ γκαρντ Λούκας Μάρι (1.97 μ.), ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στο NCAA.

Στη Σερβία, η Παρτίζαν ολοκλήρωσε μια κίνηση με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν την επιστροφή του Νίκολα Τανάσκοβιτς (29χρ., 2.04 μ.), ενός παίκτη που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις ακαδημίες του συλλόγου και πλέον επιστρέφει στο Βελιγράδι για να ενισχύσει τη front line της ομάδας.

Στην Ελλάδα, η κινητικότητα ήταν μεγαλύτερη, με δύο ομάδες της Stoiximan GBL να ολοκληρώνουν σημαντικές προσθήκες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελληνοαυστραλού γκαρντ/φόργουορντ Νικ Πόζογλου (29χρ., 1.97 μ.), ο οποίος προέρχεται από τη Μεγαρίδα, πραγματοποιώντας μία πολύ καλή σεζόν στην Elite League.

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Νόα Χόρχλερ (28χρ., 2.03 μ.). Ο Αμερικανός φόργουορντ, που διαθέτει και βρετανικό διαβατήριο, προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν με την Καρδίτσα, όπου αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς και αξιόπιστους παίκτες της Stoiximan GBL. Με την ικανότητά του στο μακρινό σουτ, το ριμπάουντ και την αμυντική του συνέπεια, αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι του παζλ για τη νέα προσπάθεια του Ηρακλή.