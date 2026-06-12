Βαλένθια-Μπανταλόνα 90-76: Καταιγιστική με Μπαντιό, Μοντέρο και Καρντένας
Ισοπεδωτική ήταν η Βαλένθια απέναντι στη Μπανταλόνα (90-76) στο Game 2 των ημιτελικών της Liga Endesa και με 2-0 στη Roig Arena είναι πιο κοντά στην πρόκριση στους τελικούς.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ο Μπρανκού Μπαντιό με 16 πόντους, ενώ καταπληκτικός ήταν ο Άλβαρο Καρντένας του Περιστερίου με 13 πόντους. Όσον αφορά τον Ζαν Μοντέρο, που αναμένεται να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» δεν χρειάστηκε να σκοράρει όπως στο Game 1 που ήταν ασταμάτητος, καθώς πέτυχε 11 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.
Από τη Μπανταλόνα ο Τζαμπάρι Πάρκερ είχε 16 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του. Άλλωστε, το παιχνίδι... τελείωσε στο πρώτο 10λεπτο (30-13) για τη Βαλένθια, καθώς πήρε μια μεγάλη διαφορά που τη συντήρησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης (77-59 στο 30’) και έφτασε σε μια εμφατική νίκη.
Το Game 3 των ημιτελικών της Liga Endesa είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (14/6, 22:00) στην έδρα της Μπανταλόνα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-13, 56-43, 77-59, 90-76.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 16 (2/9 τριπ., 3 ριμπ., 3 ασίστ), Τέιλορ 10 (3/7 τριπ.), Πραντίγια 10 (1/3 τριπ.), Ντε Λαρέα 10 (1/4 τριπ., 4 ριμπ., 1 ασίστ), Κι 5 (1/2 τριπ., 6 ριμπ., 3 ασίστ), Μοντέρο 11 (2/6 τριπ., 3 ριμπ., 4 ασίστ), Μουρ 2, Σακό 9 (5 ριμπ.), Τόμπσον, Καρντένας 13 (3/5 τριπ., 2 ριμπ., 1 ασίστ), Κοστέλο 2 (5 ριμπ.), Σίμα 2.
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (Μιρέτ): Ντρελ 4, Κραγκ 2, Ρούμπιο 9 (1/3 τριπ., 3 ριμπ., 1 ασίστ), Πάρκερ 16 (2/5 τριπ., 5 ριμπ., 2 ασίστ), Χάκανσον 5 (1/2 τριπ.), Βίβες 5 (1/4 τριπ.), Άλεν 2, Ρούζιτς 4 (5 ριμπ.), Χαντ 8 (2/4 τριπ.), Μορίν 9, Μπιργκάντερ 4, Χάνγκα 8 (2/4 τριπ., 7 ριμπ., 2 ασίστ).
🍊2️⃣🆚0️⃣🟢— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 12, 2026
¡¡TENEMOS EL SEGUNDO!!
BRUTAL, @RoigArena 😍
VAMOOOOOOOOOOOS 🔥
🏆 P2 1/2 #PlayOffLigaEndesa
🟠 @ValenciaBasket 90
🟢 @Penya1930 76
🤝 @puleva
Próxima parada:
🏆 P3 1/2
⌚ Domingo, 20h
📍 Olímpic de Badalona
🚍 Más 250 taronjas (4 buses) estarán empujando pic.twitter.com/PjHx8dT3r0
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