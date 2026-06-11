Ο Ζαν Μοντέρο, λίγο πριν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, χάρισε μια ακόμη μοναδική παράσταση στους οπαδούς της Βαλένθια.

Η Βαλένθια έκανε το 1-0 στη σειρά με την Μπανταλόνα, καθώς μετά από ένα συναρπαστικό Game 1, πήρε τη νίκη με 118-117 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ζαν Μοντέρο.

Το ματς ήταν συναρπαστικό και κλειστό, με τον Πραντίγια να σκοράρει στα 17'' πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας και να διαμορφώνει το 105-105 με το οποίο το παιχνίδι πήρε στην παράταση.

Εκεί η Βαλένθια στο φινάλε βρήκε σκορ με τον Μοντέρο, η Μπανταλόνα αστόχησε στην τελευταία επίθεση με τον Χαντ και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 118-117, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, είχε 27 πόντους με 11/17 εντός παιδιάς (9/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 3/3 βολές, 8 ασίστ και μόλις 2 λάθη σε 32' στο παρκέ.. Ο Τέιλορ πρόσθεσε 19 με 11 ριμπάουντ, ο Πραντίγια 16 και ο Μπαντιό 15.

Οι 22 πόνοι του Ρϊκι Ρούμιο και οι 11 ασίστ του δεν ήταν αρκετά για την Μπανταλόνα.

Το Game 2 της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (12/6) στις 21:00.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 51-54, 79-78, 105-105, 118-117