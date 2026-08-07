Η Μάλαγα θέλει να ενισχύσει τη front line της με τον Τζόελ Μπολομπόι, ο οποίος είναι ελεύθερος.

Τι και αν βρέθηκε στο στόχαστρο της Βιλερμπάν, η μεταγραφή του Τζόελ Μπολομπόι στη γαλλική ομάδα δεν ολοκληρώθηκε. Ο έμπειρος σέντερ δεν θα συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα και φαίνεται ότι μία ισπανική ομάδα κινείται έντονα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας, η Μάλαγα έχει μπει δυνατά στο κόλπο για την απόκτηση του 32χρονου. Ήδη η ομάδα από την Ανδαλουσία έχει αποκτήσει τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ και δείχνει ότι έχει θέσει ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν.

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El estadounidense-ucraniano era uno de los nombres del ASVEL para la 2026-27. En Euroliga ha jugado en CSKA, Olympiacos y Estrella Roja.



BREAKING: Unicaja Málaga is interested in Joel Bolomboy. — Chema de Lucas (@chemadelucas) August 7, 2026

Ο Μπολομπόι την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 14 ματς της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 5.9 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά 14.6 λεπτά συμμετοχής.