Ο... εκτελεστής της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League, Σιμόνας Λουκόσιους, αναμένεται να ενταχθεί στη Μάλαγα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news».

Αδιαμφισβήτητα ο παίκτης που... πλήγωσε περισσότερος απ' όλους την ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League, είναι ο Σιμόνας Λουκόσιους.

Ο Λιθουανός φόργουορντ που πέτυχε 23 πόντους στον τελικό και έκλεψε από τα... χέρια της «Ένωσης» το τρόπαιο, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάλαγα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news», ο Λουκόσιους θα πάει δανεικός στην ισπανική ομάδα, αφού έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ντουμπάι BC.

Αρχικά αναμενόταν να παραμείνει στη Ρίτας, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν και ο Λιθουανός θα συνεχίσει την καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ήταν ο MVP στο Final Four, έχοντας μ.ο στη σεζόν 8.3 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά αγώνα, σουτάροντας με 51.6% από το τρίποντο.