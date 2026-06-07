Η Μπανταλόνα επικράτησε της Μπασκόνια εκτός έδρας με 96-88 και έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά της ACB.

Μεγάλο... διπλό έκανε η Μπανταλόνα στην έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας με 96-88 και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και «πέταξαν» για την επόμενη φάση της ACB, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στα πρώτα λεπτά, καθώς και οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ και εναλλάσσονταν στο προβάδισμα. Η Μπανταλόνα είχε ένα μικρό πλεονέκτημα στο δεύτερο δεκάλεπτο και μπόρεσε να πάει στη διαφορά με +3 (38-41).

Στο ξεκίνημα του 2ου μέρους, η Μπανταλόνα επέβαλε τον ρυθμό της και μπόρεσε να έχει τον έλεγχο, ενώ στα πρώτα λεπτά του 4ου δεκαλέπτου πήρε και +11 (68-79, 33'). Το καλό πρόσωπο των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και προς το φινάλε του αγώνα, διατηρώντας τη διψήφια διαφορά. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ο Ρούμπιο με 23 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σίμονς με 18π.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 38-41, 65-71, 88-96



