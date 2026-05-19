Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα θα συναντηθεί με τον Τσάβι Πασκουάλ, για να του αλλάξει γνώμη και να μείνει στην ομάδα της Καταλονίας.

Συνάντηση με τον Τσάβι Πασκουάλ θα έχει μέχρι την Πέμπτη (21/5) ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα, προκειμένου να τον πείσει να μην αποχωρήσει από τον σύλλογο! Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Diario Sport ο «ισχυρός άνδρας» των «μπλαουγκράνα» θα προσπαθήσει να ανατρέψει την απόφαση του νυν προπονητή της ομάδας μπάσκετ.

Ο Καταλανός τεχνικός, που έχει πρόταση από το Ντουμπάι, ενημέρωσε τη Δευτέρα (18/5) τον Ραφαέλ Γιούστε για την πρόθεσή του να λύσει το συμβόλαιό του και να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 300.000 και 400.000 ευρώ. Ήταν η δεύτερη συνάντηση των δύο τις τελευταίες ημέρες και δεν κατέληξε θετικά όσον αφορά την παραμονή του προπονητή. Ο Τσάβι Πασκουάλ φαίνεται αποφασισμένος να μην συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ραφαέλ Γιούστε ως προσωρινό πρόεδρο του συλλόγου μέχρι την άφιξη, την 1η Ιουλίου, του Ζοάν Λαπόρτα. Ωστόσο, ο εκλεγμένος πρόεδρος θέλει να παρέμβει προσωπικά και να κάνει μία τελευταία προσπάθεια να μεταπείσει τον Πασκουάλ. Μέσα στην εβδομάδα, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ έχει κληθεί σε γεύμα, παρουσία του Ραφαέλ Γιούστε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, που αναμένεται να γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή (22/5), καθώς ο Λαπόρτα αναχωρεί το Σάββατο (23/5) για το Όσλο με τη γυναικεία ομάδα, οι άνθρωποι της διοίκησης θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη γνώμη του Πασκουάλ.

Ο προπονητής θεωρεί ότι η στήριξη της διοίκησης προς την ομάδα μπάσκετ είναι ανεπαρκής και ότι σε αυτή την τελική φάση της σεζόν, ενώ οι περισσότερες ομάδες με τραυματισμούς μπόρεσαν να ενισχυθούν με μεταγραφές, η Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να πορευτεί με το υπάρχον ρόστερ, μειώνοντας τις πιθανότητες για έναν τίτλο ή, τουλάχιστον, για παρουσία στο Final Four της Αθήνας. Ο Πασκουάλ δεν κρύβει την δυσαρέσκεια του, επειδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους αντιπάλους του και δεν θέλει να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα μεσοπρόθεσμο πρότζεκτ και ότι είχε συμφωνηθεί εξαρχής να «σωθεί» η φετινή χρονιά όπως μπορούσαν, με στόχο να αυξηθεί η επένδυση την επόμενη σεζόν. Στην πράξη, αυτή η οικονομική ενίσχυση έχει αποτυπωθεί ως εξής: Τη φετινή σεζόν το μπάτζετ ανέρχεται στα 29 εκατομμύρια ευρώ και θα αυξηθεί κατά ακόμη 8 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου κατά 20%. Ποσό που θεωρείται επαρκές ώστε η ομάδα να φτάσει το επίπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης και να την ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις.

Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα γνωρίζει καλά πόσο δύσκολο είναι να πείσει τον Τσάβι Πασκουάλ, καθώς η πρόταση που έχει στα χέρια του είναι αδύνατον να καλυφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν οι ιθύνοντες του συλλόγου ο Πασκουάλ θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ανά σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι θα τριπλασιάσει τον τωρινό μισθό του, με τη διαφορά ότι στο Ντουμπάι αυτά τα ποσά είναι αφορολόγητα. Έτσι, εκτιμάται ότι ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» θα δει τις αποδοχές του να αυξάνονται έως και έξι φορές σε σχέση με τις σημερινές!

Ο Ζοάν Λαπόρτα θα προσπαθήσει να τον μεταπείσει, γνωρίζοντας όμως ότι η αποστολή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Άλλο πράγμα είναι να βελτιωθεί η ποιότητα του ρόστερ και άλλο να μετατραπεί ο Πασκουάλ σε έναν προπονητή που αμείβεται όπως ένας κορυφαίος τεχνικός ποδοσφαίρου. «Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο», υποστηρίζουν από τον σύλλογο.

Έτσι, ανάλογα με την έκβαση αυτής της συνάντησης, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα μέχρι την Πέμπτη (21/5) το τμήμα μπάσκετ θα δει να ξεκαθαρίζει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας.