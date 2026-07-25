Μπαρτσελόνα: Αποχωρεί ο Σενγκέλια, γράφουν οι Ισπανοί
Ένα από τα ονόματα που συζητιούνται τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό το Τόρνικε Σενγκέλια.
Ο Γεωργιανός ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Μπαρτσελόνα, έχοντας μ.ο στη EuroLeague, 12.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα και απ' ότι φαίνεται θα αποχωρήσει από τον ισπανικό σύλλογο.
Σύμφωνα με το «Catalunya Radio», ο Σενγκέλια δεν θα αγωνιστεί με την Μπάρτσα την επόμενη σεζόν και είναι ελεύθερος, προκειμένου να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα η αποχώρησή του από τους «Μπλαουγκράνα» δεν έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, αλλά με το γεγονός πως ο Σενγκέλια θέλει να ενταχθεί σε μια ομάδα που θα μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο της EuroLeague.
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Στα 34 του πλέον, ψάχνει το καλύτερο για τον ίδιο, αφού παρά την πολυετή εμπειρία του δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.
⚠️ El Barça da por perdido a Toko Shengelia— Diario SPORT (@sport) July 25, 2026
🚪 El georgiano tiene tres ofertas importantes sobre la mesa y está cerca de abandonar el proyecto para luchar por la Euroliga
✍️ @ikerkind https://t.co/9jk7YPebQw
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