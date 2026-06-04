Η Ναντέρ έκανε... διπλό στην έδρα της Μονακό, επικρατώντας με 98-89 και ισοφάρισε τη σειρά των ημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος σε 1-1.

Μεγάλη νίκη έκανε η Ναντέρ στην έδρα της Μονακό, επικρατώντας με 98-89, κάνοντας το 1-1 στη μεταξύ τους σειρά.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο ένα επιθετικό ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν αρκετό, προκειμένου να ανακτήσουν το προβάδισμά τους και να πάρουν στο τέλος τη νίκη.

Η Μονακό φάνηκε να μένει από δυνάμεις, καθώς αγωνιζόταν μόλις με επτά παίκτες και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη διαφορά των πόντων που είχε αποκτήσει.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ναντέρ... έτρεξε συνολικό σερί 18-36 και κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη, έχοντας ως κορυφαίο τον Σάξεν ο οποίος πέτυχε 10 πόντους, ενώ είχε και 15 ριμπάουντ. Για τη Μονακό ξεχώρισε ο Έλι Οκόμπο με 23π.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 53-41, 71-62, 89-98