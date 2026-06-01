Με τον Μάικ Τζέιμς να απέχει για οικονομικούς λόγους από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας η Μονακό με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο έριξε στο καναβάτσο (103-88) τη Ναντέρ στον πρώτο ημιτελικό του γαλλικού πρωταθλήματος κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν αγωνίστηκε, καθώς μπορεί να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα όμως επειδή του οφείλονται χρήματα δεν θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι και η ομάδα του πριγκιπάτου αναγκάζεται να ζει χωρίς τον ηγέτη της.

Βέβαια, φρόντισαν ο Μάθιου Στραζέλ και ο Τζαρόμ Μπλόσομγκέϊμ να πραγματοποιήσουν εξαιρετική εμφάνιση και να οδηγήσουν τους μονεγάσκους στη νίκη με την εξαιρετική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ναντέρ είχε τον έλεγχο (24-27 στο 10’) με τους Ούγκο Γίμκα-Μουκούρι και τον Αλεξάντερ Σασάνγκ, όμως σταδιακά η Μονακό ανέβασε την απόδοση της και αφού προσπέρασε στο τέλος του τρίτου 10λεπτου (75-71 στο 30’) με το επιμέρους 28-17 στο τέταρτο 10λεπτο μπόρεσε να φτάσει στη νίκη και να πάρει το προβάδισμα στον δρόμο για τους τελικούς και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 49-50, 75-71, 103-88.

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 11 (6 ριμπ.), Μπλόσομγκέϊμ 23 (3/5 τριπ., 4 ριμπ.), Χέις 4, Τάρπεϊ 10 (2/3 τριπ., 5 ριμπ.), Στραζέλ 23 (3/4 τριπ.), Μακουντού 11 (1/5 τριπ., 6 ριμπ.), Μίσε, Μουνγκάλα 3 (1/1 τριπ.), Μπεγκαρίν 9 (1/2 τριπ., 4 ριμπ.), Νέντοβιτς 9 (1/4 τριπ., 4 ριμπ.).

ΝΑΝΤΕΡ (Μαχέ): Σούρμαν 7 (2/3 τριπ.), Γίμκα-Μουκούρι 18 (2/6 τριπ., 11 ριμπ.), Σεν 12 (2/4 τριπ.), Σάξεν 7, Σκοτ 7, Ζέιγκλερ 9, Λακόμπ 7 (1/2 τριπ.), Πρκάτσιν, Σασάνγκ 13 (1/1 τριπ.), Ντουσουλιέρ 8 (2/6 τριπ.), Σενγκλίν.