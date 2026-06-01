Χωρίς τον Μάικ Τζέιμς θα ξεκινήσει η Μονακό τη σειρά των ημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Ναντέρ, με τον Αμερικανό γκαρντ να συνεχίζει την αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Μάικ Τζέιμς, έχει προχωρήσει σε αποχή από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις λόγω απλήρωτων οφειλών από τη Μονακό, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Έτσι, αναμένεται να μην ενισχύσει την προσπάθεια της γαλλικής ομάδας στη μάχη των ημιτελικών του πρωταθλήματος απέναντι στη Ναντέρ (01/06, 21:00), όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «BeBasket». Ο Αμερικανός γκαρντ έχει χάσει ήδη τη σειρά των προημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Μπουργκ και όπως έχουν τα δεδομένα, δεν σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στη δράση.

Παράλληλα, αναφέρεται πως υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς τον Αμερικανό, οι οποίες φέρονται να ξεπερνούν τις 900.000 ευρώ, στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα και καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση επανένταξή του.

Να σημειωθεί ότι, ο Τζέιμς συνεχίζει να προπονείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.