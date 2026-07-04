Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε φόργουορντ που κατέκτησε το Εurocup

Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε φόργουορντ που κατέκτησε το Εurocup

Νίκος Καρφής
Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε φόργουορντ που κατέκτησε το Εurocup
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Ενίσχυση για τη Βιλερμπάν που έκανε δικό της τον Μποθ Γκαχ που έπαιζε στη Μπουργκ.

Κατέκτησε το Eurocup τη σεζόν που πέρασε με τη φανέλα της Μπουργκ, ωστόσο τη νέα αγωνιστική περιόδο θα αγωνίζεται στη Εuroleague. Ο Μποθ Γκαχ θα παίζει στην Βιλερμπάν που τον ανακοίνωσε.

Ο φόργουορντ από το Νότιο Σουδάν έδωσε σημαντικές λύσεις στους Γάλλους τη σεζόν που πέρασε, έχοντας13.5 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 14.6 στο ranking κατά μέσο όρο.

Παίκτης της Βιλερμπάν για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο Άρμονι Μπρουκς, όπως έκανε γνωστό η γαλλική ομάδα τις προηγούμενες μέρες.

     

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