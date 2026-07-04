Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε φόργουορντ που κατέκτησε το Εurocup
Κατέκτησε το Eurocup τη σεζόν που πέρασε με τη φανέλα της Μπουργκ, ωστόσο τη νέα αγωνιστική περιόδο θα αγωνίζεται στη Εuroleague. Ο Μποθ Γκαχ θα παίζει στην Βιλερμπάν που τον ανακοίνωσε.
Ο φόργουορντ από το Νότιο Σουδάν έδωσε σημαντικές λύσεις στους Γάλλους τη σεζόν που πέρασε, έχοντας13.5 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 14.6 στο ranking κατά μέσο όρο.
Παίκτης της Βιλερμπάν για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο Άρμονι Μπρουκς, όπως έκανε γνωστό η γαλλική ομάδα τις προηγούμενες μέρες.
Bienvenue Both Gach ! 💫— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 4, 2026
LDLC ASVEL est heureux de vous annoncer la signature de Both Gach pour la saison 2026-2027.
L'ailier américano-sud-soudanais nous rejoint après une saison particulièrement remarquée sous les couleurs de la JL Bourg avec qui il a contribué grandement au… pic.twitter.com/w9j2mT6Sx6
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