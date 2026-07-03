Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν, στο οποίο όμως υπάρχει η επιλογή του NBA-out.

Εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις έχει κάνει η Βιλερμπάν, με τον Τόνι Πάρκερ να φτιάχνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Η μεγαλύτερη μεταγραφική της γαλλικής ομάδας, είναι αυτή του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε για τρία χρόνια.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη Ζάλγκιρις και ήταν περιζήτητος στην Ευρώπη, με τον ίδιο να αποφασίζει να πάει να αγωνιστεί στη χώρα του. Σύμφωνα με το «BasketNews», το συμβόλαιο του 28χρονου γκαρντ, θα του αποφέρει απολαβές που αγγίζουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της EuroLeague.

Με βάση το δημοσίευμα, ο ίδιος, έχει υπογράψει για NBA-out. Η αγορά των ελεύθερων στο NBA είναι ανοιχτή και έτσι μέχρι τις 30 Ιουλίου, θα υπάρχει η δυνατότητα, μία ομάδα από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, να κινηθεί για τον Φρανσίσκο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 16.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ ανά 27.2 λεπτά συμμετοχής.