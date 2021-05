Η Ρεάλ δεν κατάφερε να προκριθεί στο Final 4 της Euroleague, αλλά ο Έντι Ταβάρες ήταν κυρίαρχος κάτω από τις 2 ρακέτες στη στη regular season. Οι διοργανωτές τον συμπεριέλαβαν στην κορυφαία πεντάδα, μετά τους Λούτσιτς, Μίτσιτ, Μίροτιτς και Πάνγκος. Έτσι έχουμε τη συνολική εικόνα των καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Ο βασικός σέντερ της Βασίλισσας μέτρησε 11,4 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 μπλοκ, 1,1 ασίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο, ενώ έδειξε την κλάση του σε επίθεση και άμυνα.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τον... πύργο των Μαδριλένων που για άλλη μια σεζόν...τρόμαζε όποιον πήγαινε να πλησιάσει το καλάθι της ομάδας του.

.@waltertavares22 has been selected to the 2020-21 All-EuroLeague First Team

The @RMBaloncesto center repeated as the EuroLeague Best Defender whilst also being very impressive on the offensive front!

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2021