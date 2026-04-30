Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τον κόσμο για την διάγνωση του τραυματισμού του Έντι Ταβάρες που στάθηκε άτυχος κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς χωρίς ούτε τρία λεπτά να έχουν συμπληρωθεί στο Game 1 (νίκη των Μαδριλένων) απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε.

Oι Μαδριλένοι που ήταν σε αναμμένα κάρβουνα, ενημέρωσαν τον κόσμο πως ο σέντερ τους υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου.

Η Ρεάλ δεν ανακοίνωσε το διάστημα της απουσίας του, αλλά σε τετοιου είδους τραυματισμούς το διάστημα υπολογίζεται από 2 έως και 8 εβδομάδες, κάτι που προφανώς τον θέτει off από τη σειρά με τη Χάποελ και πλέον θα γίνει αγώνας δρόμου για το Final Four αν και εφόσον η Ρεάλ κάνει τη δουλειά με τους Ισραηλινούς και τους αποκλείσει, προσπαθώντας να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Φέτος ο πύργος των Μαδριλένων έχει αγωνιστεί σε 39 ματς Euroleague και μετρά 9.6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ

Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται.