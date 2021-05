Ο Μίροτιτς μέτρησε 15,5 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 19,6 βαθμούς στην αξιολόγηση και ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Δύο φορές στο παρελθόν ήταν μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας, ενώ δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague. Στον ημιτελικό θα έχει να αντιμετωπίσει την Αρμάνι.

Fans, media, coaches, and team captains voted. @NikolaMirotic33 is in the All-Euroleague First team

Another dominant season from the @FCBbasket forward ranking second among all EuroLeague players in index rating (19.6)

