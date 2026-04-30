Ο Έντι Ταβάρες θα μείνει στα... πιτς τις επόμενες εβδομάδες και η Ρεάλ υπάρχει πιθανότητα να μην τον έχει στον ημιτελικό της Euroleague.

Μπορεί η Ρεάλ να πανηγύρισε στο τέλος του Game 1 (νίκη των Μαδριλένων) απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά ο τραυματισμός του Έντι Ταβάρες επισκίασε την επικράτηση της.

Oι Μαδριλένοι που ήταν σε αναμμένα κάρβουνα, ενημέρωσαν τον κόσμο πως ο σέντερ τους υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Δεν ανακοίνωσε το διάστημα της απουσίας του, αλλά σε τετοιου είδους τραυματισμούς το διάστημα υπολογίζεται από 2 έως και 8 εβδομάδες.

Αυτό τον βγάζει off από τη σειρά με τους Ισραηλινούς και μένει να δούμε αν θα προλάβει το Final Four.

Ο ημιτελικός της Euroleague είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μάη και η Ρεάλ θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια-Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή και μετά τα πρώτα ματς των playoffs, Μαδριλένοι και πράσινοι είναι φαβορί για πρόκριση διότι προηγούνται με 1-0, ενώ έχουν πολύ περισσότερη εμπειρία από playoffs σε σχέση με τους αντιπάλους τους.

Άρα ο Παναθηναϊκός... κοιτάζει και προς Μαδρίτη μεριά, αφού σε περίπτωση που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στον ημιτελικό, οι Μαδριλένοι θα χάσουν μεγάλο μέρος της δύναμης τους στη ρακέτα εφόσον δεν αγωνιστεί ο Ταβάρες.

Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι είναι το Α και το Ω για τη frontline και στην... καλύτερη θα είναι έτοιμος δύο εβδομάδες από τώρα. Όμως αυτό είναι το καλύτερο σενάριο και υπάρχει το ενδεχόμενο να λείψει παραπάνω από τις υποχρεώσεις της ομάδας από τη Μαδρίτη.