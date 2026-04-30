O Έντι Ταβάρες έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τη διάγνωση για τον τραυματισμό του

Μπορεί η Ρεάλ να πανηγύρισε στο τέλος του Game 1 (νίκη των Μαδριλένων) απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όμως είδε τον Έντι Ταβάρες να τραυματίζεται και να αποχωρεί από την αναμέτρηση.

Oι Μαδριλένοι που ήταν σε αναμμένα κάρβουνα, ενημέρωσαν τον κόσμο πως ο σέντερ τους υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Δεν ανακοίνωσε το διάστημα της απουσίας του, αλλά σε τετοιου είδους τραυματισμούς το διάστημα υπολογίζεται από 2 έως και 8 εβδομάδες, κάτι που προφανώς τον θέτει off από τη σειρά με τη Χάποελ και πλέον θα γίνει αγώνας δρόμου για το Final Four αν και εφόσον η Ρεάλ κάνει τη δουλειά με τους Ισραηλινούς και τους αποκλείσει.

Ο πύργος των Μαδριλένων έστειλε και το πρώτο του μήνυμα μετά τη διάγνωση για τον τραυματισμό του.

«Στη ζωή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι να δώσουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή της σεζόν. Τα δικά μου πράγματα είναι δευτερεύοντα. Μαζί, όλοι μας, έχουμε μια καταπληκτική ομάδα», έγραψε.