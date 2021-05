EuroLeague: Στην καλύτερη πεντάδα ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς! (vid)

Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είναι το πρώτο μέλος της κορυφαίας πεντάδας της EuroLeague! Ο Σέρβος forward της Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε τη σεζόν, έχοντας μία θέση στην κορυφαία τριάδα των σκόρερ (13.6π.) , των ριμπάουντερ (4.8) και των κλεψιμάτων (1.1 κλεψ.) της γερμανικής ομάδας, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της αγωνίστηκε και στα playoffs.

Μάλιστα, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι οδήγησε τη σειρά με την Αρμάνι σε 5ο ματς. Ο Λούτσιτς κέρδισε το βραβείο του καλύτερου παίκτη της αγωνιστικής δύο φορές (3η και 4η αγωνιστική), ενώ σε αρκετά ματς της Μπάγερν, στα τελευταία λεπτά, ο ρόλος του ήταν κομβικός και καθοριστικός.

Τις επόμενες ημέρες η EuroLeague θα ανακοινώσει και τα υπόλοιπα μέλη της καλύτερης πεντάδας, για την οποία έχουν καταθέσει την ψήφο τους οι φίλαθλοι, οι δημοσιογράφοι και - για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού - οι προπονητές και οι αρχηγοί κάθε ομάδας.

As a result of voting that included fans, media, and – for the first time in competition history – head coaches and team captains...

Small Forward Vladimir Lucic of @FCBBTogether has been voted into the 2020-21 All-EuroLeague First Team

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2021