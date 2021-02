Αταμάν: Το αλεξίσφαιρο, οι κλωτσιές και τα timeouts με την αστυνομία! (vids)

Ό,τι περί του αντιθέτου και αν πει ποτέ κανείς, ο Εργκίν Αταμάν είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα των πάγκων, έχοντας να επιδείξει τρία ευρωπαϊκά τρόπαια: Σαπόρτα 2002 με τη Σιένα, EuroChallenge 2012 με την Μπεσίκτας και EuroCup 2016 με τη Γαλατάσαραϊ.

Ο άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας έχει έντονο ταμπεραμέντο, σε σημείο να εκφράζει αυτά που σκέφτεται δίχως να υπολογίζει τις συνέπειες και τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει. Ό,τι συνέβη για παράδειγμα στην... ιδιαίτερη σχέση του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόσω ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της EuroLeague δούλεψε στη Φενέρμπαχτσε.

Η κόντρα των δυο ανδρών άρχισε κατά τους πρώτους μήνες του Ζοτς στην Τουρκία, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των τελικών του 2014 όταν η Γαλατάσαραϊ αποσύρθηκε από τους τελικούς με τον Ομπράντοβιτς να κατακτά τον τίτλο στα χαρτιά και κορυφώθηκε με το περίφημο… χαστούκι στον Μαχμούτογλου. Η Αναντολού Εφές υποδέχεται τον Ολυμπιακό (18/2) για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και το gazzetta.gr παρουσιάζει τα περιστατικά και τις ιδιαίτερες ατάκες που συνοδεύουν τον Τούρκο προπονητή.

- Ο Εργκίν Αταμάν είχε «τρελαθεί» με τους παίκτες του οι οποίοι έκαναν τα πάντα διαφορετικά από όσα τους έχει πει. Για να τους τιμωρήσει λοιπόν αποφάσισε να μη μιλήσει στο timeout του αγώνα με τη Μακάμπι, καθισμένος στην άκρη του πάγκου. Ό,τι έκανε δηλαδή τον περασμένο Δεκέμβριο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια… before it was cool.

- Τον Ιούνιο του 2019 εμφανίστηκε με ακουστικά πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού των τουρκικών playoffs με τη Φενέρμπαχτσε ώστε να μην ακούει τη γιούχα και τις βρισιές των αντιπάλων οπαδών! Εξήγησε, δε πως «σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ομοσπονδίας μας, οι βρισιές είναι... δωρεάν. Δεν ήθελα να ακούω κατάρες, έτσι βγήκε με ακουστικά κι άκουγα μουσική»!

- Τον Δεκέμβριο του 2015 η Γαλατάσαραϊ επικράτησε της Κράσνι Όκτιαμπρ με 103-76 στο Abdi İpekçi όμως ο Αταμάν κλώτσησε μια καρέκλα στο τέλος του αγώνα με αφορμή τα συνθήματα των οπαδών της ομάδας του! Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι της «τσιμ μπομ» ασχολήθηκαν με το ποδοσφαιρικό ντέρμπι με την Μπεσίκτας που επρόκειτο να διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες, φωνάζοντας συνεχώς υβριστικά συνθήματα, κάτι που δεν άρεσε στον Τούρκο προπονητή που τους ζήτησε αρκετές φορές να σταματήσουν ωστόσο οι εκκλήσεις του δεν βρήκαν ιδιαίτερη... ανταπόκριση. Έτσι ξέσπασε στην καρέκλα στον πάγκο της Γαλατά!

- Ο τρίτος αγώνας στα playoffs του τουρκικού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Καρσίγιακα και τη Γαλατάσαραϊ το 2015 μύριζε… μπαρούτι όταν η αποστολή της «τσιμ μπομ» δέχθηκε επίθεση με πέτρες. Έτσι, στα timeouts της Γαλατά ο Εργκίν Αταμάν έδινε τις οδηγίες στους παίκτες του με τα… ΜΑΤ παραταγμένα μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του (σ.σ. cover photo).

- Ο Τούρκος προπονητής αποτελούσε «κόκκινο πανί» για τους Σέρβους οπαδούς λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει περί τρομοκρατών έπειτα από τη δολοφονία του Μάρκο Ίβκοβιτς στην Κωνσταντινούπολη και για να διασφαλίσει τη σωματική του ακεραιότητα εισήλθε στην Kombank Arena φορώντας… αλεξίσφαιρο!

Τα best of των δηλώσεων

«Θα συμβούλευα τον Τζόι Ντόρσεϊ να πάρει μαζί του τη μαμά του σε όποια ομάδα πηγαίνει. Μιλούσε μαζί της περισσότερες ώρες από ότι έπαιζε μπάσκετ».

- Ιούλιος 2016, όταν ο Αμερικανός σέντερ πίεζε με κάθε τρόπο τη διοίκηση της Γαλατάσαραϊ ώστε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη κι εν τέλει αποχώρησε μεσούσης της σεζόν για την Μπαρτσελόνα.

«Έχω κερδίσει πολλές φορές τον Ζέλικο και έχω χάσει πολλές φορές από τον Ζέλικο. Κάθε φορά δίναμε τα χέρια. Σήμερα δεν ανταπέδωσα τη χειραψία και γνωρίζει εκείνος γιατί. Υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους προπονητές. Όταν είσαι μπροστά με 24 πόντους και κάνεις φάουλ έξι δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, δεν δείχνεις σεβασμό. Ήταν, βέβαια, δύσκολη εβδομάδα για εκείνους, έφαγαν πρώτα σφαλιάρα στο πρωτάθλημα και έχασαν με διαφορά 25 πόντων στην Euroleague».

- Φεβρουάριος 2018, έπειτα από αγώνα της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε.

«Με το βγήκαμε από το αεροπλάνο, βρήκαμε 50 ανθρώπους που είχαν αναλάβει να διαφυλάξουν την ασφάλεια μας. Όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο, διαπιστώσαμε πως 1000 αστυνομικοί ασχολούνταν μαζί μας. Ούτε ο Ομπάμα είχε τέτοια προστασία»

- Ιανουάριος 2015, μετά από τον αγώνα Ερυθρός Αστέρας - Γαλατάσαραϊ αφού είχε αναφερθεί στη δολοφονία του οπαδού των «ερυθρόλευκων» στην Κωνσταντινούπολη, Μάρκο Ίβκοβιτς κάνοντας λόγο για «Σέρβου τρομοκράτη»

«Ο Μαχμούτογλου είναι ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας και αυτός ο κύριος (σ.σ. Ζέλικο Ομπράντοβιτς) το ξέχασε! Ο πατέρας του Μελίχ ξέσπασε την επόμενη μέρα μέσω Facebook ενώ ο μάνατζέρ του με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν είχα χώρο στην Εφές επειδή ήθελε να φύγει από τη Φενέρμπαχτσε! Όταν έκανα κάτι ανάλογο στη Γαλατάσαραϊ, το πλήρωσα ακριβά. Έγινε θέμα στην τηλεόραση και ο κόσμος με αντιμετώπισε αυστηρά. Το πρόβλημα στην Τουρκία είναι ο Αταμάν; Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή στους ξένους όμως η ανοχή έχει και τα όριά της!

- Φεβρουάριος 2018, έπειτα από το χαστούκι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Μελίχ Μαχμούτογλου για το οποίο ο «Ζοτς» απολογήθηκε στη συνέχεια.

«Η τουρκική ομοσπονδία επηρεάζεται από τη Φενέρμπαχτσε. Μου ζήτησαν να φύγω από τη Γαλατάσαραϊ λόγω του προέδρου της Φενέρ, Αζίζ Γιλδιρίμ και γι' αυτό δεν αποδέχτηκα την πρόταση που μου έκαναν για τετραετές συμβόλαιο με την εθνική».

- Ιούλιος 2017, εξηγώντας τους λόγους που αποχώρησε από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Τουρκίας, κατηγορώντας τη Φενέρμπαχτσε.

«Αν το μπάτζετ μας δεν είναι κοντά στα 9-10 εκατομμύρια ευρώ, η συμμετοχή μας στην Euroleague θα είναι φιάσκο. Αν η Γαλατάσαραϊ δεν μου δώσει ένα ικανοποιητικό μπάτζετ, θα αποχωρήσω! ».

- Μάιος 2016, έπειτα από την κατάκτηση του EuroCup.

«Ο Ομπράντοβιτς είναι ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές της EuroLeague και είμαι περήφανος που με συγκρίνουν μαζί του. Και ο Ίβκοβιτς είναι σπουδαίος προπονητής. Δεν είχα ποτέ τόσα χρήματα όσα ο Ομπράντοβιτς στο μπάτζετ μου ή στα χέρια μου. Αυτό του δίνει ένα προβάδισμα 40-60% όμως παράλληλα, δίνει και σε εμένα ένα επιπλέον κίνητρο».

- Σεπτέμβριος 2016, συγκρίνοντας τα μπάτζετ της Φενέρ και της Γαλατά.

«Κερδίσαμε τα τελευταία τρία παιχνίδια κόντρα στη Φενέρμπαχτσε! Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη που έχει πετύχει κάτι ανάλογο τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό το αποτέλεσμα μας δίνει αυτοπεποίθηση. Θα συνεχίσουμε να νικάμε τη Φενέρμπαχτσε»!

- Σεπτέμβριος 2018, έπειτα από την τρίτη σερί νίκη της Εφές επί της Φενέρ σε όλες τις διοργανώσεις.

«Οι ανήθικοι δεν μπορούν να φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Έχεις γίνει ένας καλός παίκτης αλλά δεν έχεις γίνει ούτε καλός αθλητής, ούτε καλή προσωπικότητα».

- Μάιος 2016, στην κόντρα μέσω Twitter με την Ενές Καντέρ.

«Το μέγεθος των καταστροφών από την φωτιά στους γείτονές μάς είναι μία τραγωδία για την ανθρωπότητα. Ως τουρκικό κράτος πρέπει να κηρύξουμε πένθος και να μοιραστούμε τον πόνο του ελληνικού έθνους».

- Το μήνυμά του στο Twitter για τις φονικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.

«Η Εφές είναι μια από τις ομάδες που υπέστη τη μεγαλύτερη αδικία στην ιστορία του αθλητισμού»!

Σεπτέμβριος 2020, με αφορμή την οριστική διακοπή της περσινής σεζόν.